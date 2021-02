Pandemia empurra PIB nacional para queda histórica de 7,6% o ano passado

© EPA/MARIO CRUZ

A pandemia empurrou o Produto Interno Bruto (PIB) nacional para uma queda histórica de 7,6% o ano passado, de acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicada esta terça-feira. O Governo estimava uma queda de 8% no PIB do ano passado.

"No conjunto do ano 2020, o PIB registou uma contração de 7,6% em volume (crescimento de 2,2% em 2019), a mais intensa da atual série de Contas Nacionais, refletindo os efeitos marcadamente adversos da pandemia COVID-19 na atividade económica", adianta o INE.

O INE aponta os motivos para este recuo. "A procura interna apresentou um expressivo contributo negativo para a variação anual do PIB, após ter sido positivo em 2019, devido, sobretudo, à contração do consumo privado. O contributo da procura externa líquida foi mais negativo em 2020, verificando-se reduções intensas das exportações e importações de bens e de serviços, com destaque particular para a diminuição sem precedente das exportações de turismo", aponta.

Apesar de ter sido a descida "mais intensa da atual série de contas nacionais", como aponta o INE, a estimativa de quebra é menor do que a apontada pelo Governo para o ano passado: 8%. Um valor abaixo das previsões da OCDE, embora mais favorável do que a estimada pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP), que situava a descida em 9,3%. O Banco de Portugal estimava no final do ano uma quebra de 8,1%.

PIB aumenta 0,4% em volume no 4º trimestre

No quarto trimestre do ano passado, o PIB caiu 5,9% em relação o trimestre homólogo de 2019, tendo registado um recuo de 5,7% face ao trimestre anterior, indica ainda o INE.

"O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB foi menos negativo que o observado no 3º trimestre, refletindo, em larga medida, a diminuição menos intensa do investimento, apesar da redução mais pronunciada do consumo privado. A procura externa líquida apresentou um contributo mais negativo no 4º trimestre, verificando-se uma contração mais intensa das Exportações de Bens e Serviços que a observada nas Importações de Bens e Serviços", justifica o INE.

Mas, comparativamente com o 3º trimestre de 2020, o PIB aumentou 0,4% em volume, "após as fortes variações de sinal oposto nos trimestres anteriores (-13,9% e +13,3% no segundo e terceiro trimestres, respetivamente). Os contributos da procura interna e da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foram ambos positivos", refere ainda o organismo.