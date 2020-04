13 mil empresas poderão falir na zona euro, estima Euler Hermes

O isolamento social e as restrições de circulação por causa do novo coronavírus terão tido um impacto de 700 mil milhões de euros no comércio internacional nos primeiros três meses do ano, estima a Euler Hermes, multinacional de seguros de crédito, e acionista da portuguesa COSEC.

“O combate à pandemia Covid-19 colocou a economia internacional em turbulência: o crescimento mundial, que a Euler Hermes já esperava que desacelerasse ligeiramente (2,4%, contra os 2,5% registados em 2019), está agora estimado em 0,8%”, sublinha a empresa em comunicado. O cenário é de recessão nas economias europeias e nos Estados Unidos.

Segundo as estimativas de Euler Hermes, cada mês de medidas de contenção tem um impacto de entre 20 e 30% no crescimento das economias.

A empresa estima ainda um aumento das insolvências mundiais em 14%, e de 16% na Europa ocidental este ano. “As insolvências vão aumentar principalmente em Itália (+ 18%), Espanha (+ 17%) e Holanda (+ 21%). A Alemanha (+ 7%), a França (+ 8%) e a Bélgica (+ 8%) também deverão registar um aumento maior de insolvências do que o previsto antes da pandemia. Os setores que correm maior risco são a construção, o setor agroalimentar e o dos serviços”, estima a empresa de seguros de crédito.

O volume de negócios das empresas da zona euro registará uma quebra de entre -15% e -25% até ao final de março, e as margens operacionais podem decrescer entre 1 e 1,5 pontos percentuais. “Apesar das intervenções dos governos para apoiar empresas (adiamentos de impostos, empréstimos, garantias estatais, etc.), que deverão ajudar a limitar os danos, o atual contexto de bloqueio da economia poderá levar à falência cerca de 7% das PME e mid-caps da Zona Euro – cerca de 13 mil negócios”, avança a Euler Hermes.

Em França estarão em risco 10% do total de empresas, na Alemanha perto de 9% , 8% na Bélgica, 6% em Espanha e 5% em Itália. “As insolvências vão aumentar principalmente em Itália (+ 18%), Espanha (+ 17%) e Holanda (+ 21%). A Alemanha (+ 7%), a França (+ 8%) e a Bélgica (+ 8%) também deverão registar um aumento maior de insolvências do que o previsto antes da pandemia. Os setores que correm maior risco são a construção, o setor agroalimentar e o dos serviços”.

Na zona euro estarão em risco 1,5 milhões de postos de trabalho nos próximos 12 meses “particularmente os trabalhadores independentes ou com contratos temporários”. A nível mundial poderão estar em causa 65 milhões de emprego.

A Euler Hermes espera “uma recuperação em U da atividade económica no segundo semestre de 2020. Contudo, a recuperação rápida não se aplicará a todos os setores, especialmente aos de retalho e turismo, que têm uma evolução mais lenta”, sublinha.