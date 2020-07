Pandemia não trava escalada dos preços das casas

O preço médio dos apartamentos em Portugal aumentou 4,68% no primeiro semestre do ano, atingindo no final deste período um valor superior a 244 mil euros, contrariando a perspetiva que a pandemia do novo coronavírus iria rever em baixa o valor dos imóveis. As moradias encareceram 0,86%, para um preço médio próximo dos 297 mil euros, segundo a análise do semestre da Casafari.

Os preços aumentaram em 16 capitais de distrito. Em Lisboa, o preço por metro quadrado atingiu os 3.549 euros (o mais elevado do país), seguindo-se Faro (2.270 euros) e Porto (2.143 euros). Os distritos da Guarda (658 euros por metro quadrado), Portalegre (743 euros) e Santarém (762 euros) mantêm-se como os mais acessíveis.

O preço médio de venda ultrapassou os 527 mil euros no concelho de Lisboa, os 454 mil em Cascais e 333 mil em Oeiras. Já na área metropolitana do Porto, o valor médio de venda atingiu os 259 mil euros no concelho do Porto, os 238 mil em Matosinhos e 197 mil em Vila Nova de Gaia.

Rendas caem

Segundo a análise da Casafari ao mercado do arrendamento nos distritos de Lisboa, Porto e Faro, os preços das rendas registaram uma quebra no primeiro semestre do ano. O Porto apresentou a maior quebra (11,1%), seguindo-se Lisboa (8,1%). Faro teve uma variação inferior a 1%.

Em simultâneo, a oferta de casas para arrendamento subiu, fenómeno potenciado pela migração de casas do alojamento local para o arrendamento de longa duração e que teve também efeitos nos preços.

Em junho, o mercado de Lisboa tinha 9.422 unidades para arrendar (no início do ano eram 7.050), o do Porto 2986 (contra 1720) e Faro 833 (compara com 710).