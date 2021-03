Preços das casas aumentam 8,4% em 2020, apesar da pandemia

© D.R.

O preço das casas em Portugal aumentou 8,4% em 2020, mas o ritmo de crescimento foi travado pela pandemia do novo coronavírus, verificando-se uma redução de 1,2 pontos percentuais (p.p.) face a 2019, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

As casas usadas apresentaram, no ano passado, um aumento médio de 8,7%, mais que o preço das casas novas que cresceu 7,4%, segundo o Índice de Preços da Habitação publicado esta terça-feira pelo INE.

No ano passado, foram vendidas 171 800 habitações, uma queda de 5,3% face a 2019. Em valor, as casas transacionadas totalizaram 26,2 mil milhões de euros, um aumento de 2,4% face ao ano anterior.

A venda de casas novas aumentou 9,3%, para 5,4 mil milhões de euros e o das habitações existentes aumentou 0,7% para 20,8 mil milhões de euros.

No último trimestre de 2020, a taxa de variação homóloga do índice dos preços da habitação foi 8,6%, mais 1,5 p.p. que no trimestre anterior.

Neste período, os preços das habitações existentes aumentaram a um ritmo inferior ao das habitações novas, 8,5% e 9,0%, respetivamente.

Entre outubro e dezembro de 2020, foram vendidas 49 734 habitações, o que traduz uma taxa de variação homóloga de 1% e um aumento, face ao trimestre anterior, de 10,2%.

Nos últimos três meses do ano, o valor das habitações vendidas ascendeu a 7,5 mil milhões de euros, mais 8,7% face a idêntico período de 2019.

(em atualização)