Pandemia obrigou a mexidas na legislação laboral a cada dois dias

Os ministros da Presidência do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva (C), Economia, Pedro Sia Vieira (E) e do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho (D), durante a conferência de impreensa no final da reunião do Conselho de Ministros, 02 julho 2020, no Palácio da Ajuda, em Lisboa. MANUEL DE ALMEIDA/POOL/LUSA