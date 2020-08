Pandemia também afunda receita de taxas e multas

Não foi só a receita dos impostos que sofreu forte erosão devido aos efeitos da pandemia, com o encerramento de muitos espaços e o confinamento de milhares de portugueses desde meados de março ou, nalguns casos, desde o final de maio.

O impacto na cobrança e arrecadação de receita pelo Estado também chegou à chamada receita não fiscal e não contributiva, que inclui rubricas como multas, portagens, taxas moderadoras, propinas e taxas da justiça.

“A receita não fiscal e não contributiva regista uma quebra de 11,9%, para a qual contribuem sobretudo as taxas, as multas e outras penalidades (-20,8%) e as vendas de bens e serviços correntes (-13,7%), os capítulos com maior erosão de cobrança por efeito da covid-19, bem como os rendimentos da propriedade (-19,5%)”, lê-se na síntese da execução orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO), divulgada na quarta-feira.

Até ao final de julho, o Estado arrecadou mais de 1,5 mil milhões de euros em taxas, multas e outras penalidades. Ou seja, “desapareceram” dos cofres públicos mais de 400 milhões de euros, comparando com os primeiros sete meses de 2019.

“As taxas, as multas e outras penalidades registam uma quebra de 20,8%, associada à situação pandémica e traduzindo um agravamento de 0,9 p.p., abrangendo as componentes das taxas (-17,3%) e das multas e outras penalidades (-38,8%)”, adianta a DGO.

Multas de trânsito

Entre as componentes que compõem as “multas e outras penalidades”, destaque para duas rubricas: as multas de trânsito e as execuções fiscais.

“Quanto à componente das multas e outras penalidades, releva-se a quebra da cobrança da Autoridade Tributária, nas coimas e penalidades por contraordenações tributárias, em juros compensatórios e de mora, sobretudo os relativos a processos de execução fiscal”, refere a síntese da execução orçamental. De acordo com os dados provisórios, a suspensão de execuções fiscais representou 68,5 milhões de euros. “Para além das multas e coimas por infração do Código da Estrada (-25,7%, ou seja, -13,9 milhões de euros)”, acrescenta a DGO.

Portagens e justiça

Na componente das taxas, a DGO destaca, em termos nominais, os registos e notariado, as portagens e as taxas de justiça.

No caso do Instituto de Registos e Notariado registou-se uma quebra na receita de 53,3 milhões de euros, o que representa uma redução homóloga de 24,5%. A DGO explica que esta diminuição também se fica a dever ao “adiamento do prazo de entrega da declaração de Informação Empresarial Simplificada para 15 de setembro (em 2019 até 15 de julho), na medida em que a cobrança das taxas de registo comercial é determinada pela incidência nos meses próximos à sua data limite”, lê-se na síntese da execução orçamental até julho. Nesta componente entram também os pagamentos do Cartão do Cidadão, por exemplo.

Na lista da maior quebra nominal, seguem-se as portagens da Infraestruturas de Portugal, “sentindo-se a partir de março a quebra motivada pela redução do tráfego (-22,7%; -52,2 milhões de euros)” devido ao confinamento dos portugueses.

Mas também as taxas de justiça sofreram com o recolhimento. A quebra para o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) foi de 21%, representando menos 37,6 milhões de euros, quando comparado com o período de janeiro a julho do ano passado.

Mas a maior quebra relativa aconteceu nas receitas relacionadas com a aviação. A DGO aponta as “diversas [taxas] cobradas pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (-41,8%; -15,2 milhões de euros), principalmente a taxa de segurança, que constitui a contrapartida da prestação de serviços afetos à segurança da aviação civil.”

A drástica diminuição das deslocações e atividades ligadas aos veículos, também teve impacto na receita do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), que arrecadou menos 13,9 milhões de euros, representando uma quebra de 25,5%.

À parte dos efeitos diretos da pandemia, há outros casos que resultam de decisões políticas. Em concreto as taxas moderadoras, que registaram uma quebra de 33 milhões de euros (-36,1%) “na sequência da dispensa da cobrança destas taxas nas consultas de cuidados de saúde primários”, aprovada no Orçamento do Estado (OE) para 2020, numa proposta do Bloco de Esquerda (BE).

Outra medida que encolheu a receita tem que ver com as propinas (-12,3%; -25,1 milhões de euros), “devido à fixação de um valor máximo [856 euros] a cobrar pelas instituições de ensino superiores públicas”, aprovada no OE para 2019, também por proposta do BE.