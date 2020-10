Pandemia tira 124 milhões ao lucro do BCP

O presidente do Millennium bcp, Miguel Maya, na apresentação dos resultados do banco © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Seis meses de crise provocaram um rombo nos lucros do Millennium bcp. O banco liderado por Miguel Maya viu o seu lucro cair 46% para 146 milhões de euros nos nove meses deste ano. São menos 124 milhões de euros do que o resultado líquido que o banco registou no mesmo período do ano passado. O BCP também pôs de lado 550 milhões de euros para eventuais perdas, sendo a maior parte do valor relativo a possíveis perdas no crédito.

"Foi um trimestre muito difícil. (...) Estamos preparados para um trimestre que vai continuar a ser um trimestre muito difícil", disse ontem Miguel Maya, presidente-executivo do BCP, na conferência de apresentação dos resultados do banco.

A margem financeira do banco recuou 0,3% para 1150 milhões de euros, enquanto o produto bancário caiu 3% para 1688 milhões de euros.

Na atividade em Portugal, o lucro líquido do banco caiu 27%, para 91,9 milhões de euros, tendo sido condicionado "por um contexto particularmente adverso ditado por uma conjuntura económica desfavorável decorrente dos impactos" das medidas adotadas no âmbito da epidemia.

O Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP na Polónia, já tinha anunciado que obteve um resultado líquido de 132 milhões de zlótis (29,8 milhões de euros) nos primeiros nove meses de 2020, o que corresponde a uma queda de 75% em termos homólogos. No montante que o BCP pôs de lado para fazer face a eventuais perdas, estão 67,3 milhões de euros relativos ao risco legal associado aos créditos hipotecários concedidos em francos suíços na operação polaca.

Pela positiva, para a evolução do resultado líquido consolidado "contribuiu ainda o ganho de 13,5 milhões de euros, que havia sido reconhecido em fevereiro de 2019, na sequência da alienação do Grupo Planfipsa, refletido como resultados de operações descontinuadas ou em descontinuação".

O resultado core consolidado do BCP cresceu 1,0% para 835,2 milhões de euros", sendo de destacar, neste caso, o contexto particularmente adverso em que se verificou esta evolução", frisa o banco.

O banqueiro indicou que, em 2021, o BCP vai ter de cortar nos custos. Desde o início deste ano, o banco perdeu 52 trabalhadores.

BCP concedeu 125 mil moratórias

O Millennium bcp concedeu 100 mil moratórias a famílias, num valor de 4,2 mil milhões de euros, sendo que 91% são relativas a contratos de crédito à habitação.

Estas moratórias correspondem a 20% da carteira de crédito a particulares do BCP, precisou Miguel Maya, presidente-executivo do banco, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados.

No caso das empresas, o banco concedeu 23 mil moratórias num montante global de 4,7 mil milhões de euros, correspondendo a 17% da carteira de crédito a empresa do BCP.

O CEO do BCP voltou a apelar para que as medidas de apoio a famílias e empresas se mantenham até ao fim da crise. "A grande preocupação é assegurar que temos os apoios à economia enquanto as condições não melhorarem", afirmou Miguel Maya.

Quanto à concessão de empréstimos a empresas ao abrigo das linhas garantidas covid-19, o banco concedeu 2,4 mil milhões de euros em financiamento.