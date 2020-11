Passageiros à entrada do Metro, em Lisboa. © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Dinheiro Vivo 26 Novembro, 2020 • 08:54

A sondagem revelada esta quinta-feira, feita a pedido do Negócios e do CM/CMTV, 24,8% dos portugueses indica que tem ou já teve um membro do agregado familiar em situação de desemprego desde a chegada da covid-19 a Portugal.

De acordo com a sondagem da Intercampus, 20,3% dos inquiridos antecipa que um membro do agregado familiar possa vir a perder o emprego devido à pandemia.

Na mesma sondagem há 50,8% dos inquiridos que refere que os rendimentos foram afetados pela covid-19.