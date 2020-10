Papel das patentes na retoma económica encerram cimeira da Cotec

“As patentes, em conjunto com a inovação, podem trazer uma recuperação mais rápida para a Europa”. No encerramento da 17th COTEC Innovation Summit, António Campinos, presidente do European Patent Office, destacou a importância do setor da propriedade para a retoma económica, recordando que durante a crise de 2011-2013 este foi dos setores que melhor resistiu.

O responsável alertou ainda para o facto de que, perante a atual crise, haverá a tentação de “jogar pelo seguro e não apoiar ideias novas”, mas que este não é, em definitivo, o melhor caminho a seguir para recuperar a economia.

Numa tarde em que a propriedade industrial e os ativos intangíveis estiveram em destaque, Joel Willers, director business developer da LexisNexis Patent Sight, referira já a importância do caráter inovador das patentes. Como exemplo deu o caso da Zoox, empresa recentemente comprada pela Amazon, que tendo começado a apresentar patentes recentemente, ganhou importância pelo caráter inovador das mesmas.

Antes, Martin Brassel, fundador e CEO da Inngot, empresa britânica fornecedora de uma ferramenta digital de avaliação de ativos intangíveis, já tinha destacado a importância destes ativos para as empresas. Para Brassel nem sempre é fácil para as empresas identificar estes seus ativos, cujo valor é inquestionável. É que se patentes, marcas e design são facilmente apontados como alguns dos ativos intangíveis, direitos de copyright, contratos, recursos e as próprias relações e recomendações que a organização estabelece são muitas vezes ignorados, tornando difícil contabilizar o seu valor.

“Os ativos intangíveis não se comportam da mesma forma que os ativos físicos e não podem ser transacionados da mesma forma”, referiu Brassel. “As empresas devem trabalhar com o que têm e, a partir do momento em que identificam os seus ativos, precisam de determinar qual a sua importância e quais aqueles que podem trazer valor à organização”, referiu, dando como exemplo o franchising, como uma forma de rentabilizar um ativo – uma receita de um molho, por exemplo – sem perder a propriedade do mesmo.