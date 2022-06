"Parabéns pelo excelente trabalho!" CEO do BCP agradece à equipa por melhoria no rating

O CEO do banco Millennium BCP, Miguel Maya, durante a conferência de imprensa de divulgação dos resultados do 1.º trimestre de 2021 da instituíção bancária, na sede do Tagus Park em Oeiras, 17 de maio de 2021. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

"É um passo com um significado muito relevante e reflete o excelente trabalho realizado por múltiplas equipas do banco ao longo de vários anos." É assim que Miguel Maya, presidente executivo do BCP, reage à melhoria do rating do banco, publicado hoje pela Moody's, elogiando o trabalho e empenho da equipa do banco, numa nota interna, a que o Dinheiro vivo teve acesso.

"Temos sido capazes, com elevadíssimo profissionalismo e muitos sacrifícios, de que todos temos memória, de promover a transformação dos modelos e processos de negócio, de alcançar e consolidar a liderança na satisfação dos clientes dos segmentos de empresas e particulares em múltiplas linhas de negócio, de melhorar significativamente a qualidade do balanço, de melhorar a eficiência e de progredir na rendibilidade", acrescenta o CEO do Millennium.

Para o mesmo responsável, conforme escreve na nota enviada aos trabalhadores e a que o DV teve acesso, o banco está a criar condições para poder "gerar mais valor para a sociedade, mais valor para os acionistas, mais valor para os trabalhadores". Mas deixa um alerta e um pedido: "Esta é uma prova de fundo que continua a requerer resiliência, inovação e capacidade de execução dado que o contexto macroeconómico continua muito desafiante. Não há margem para baixar o ritmo, antes pelo contrário, temos de continuar a ser capazes de reinventar o banco para merecermos a preferência e a confiança dos clientes e para nos tornarmos mais eficientes e gerarmos mais prosperidade."

Pelo trabalho e empenho cumpridos e que terão de manter-se num momento de excecional dificuldade, Miguel Maya felicito "a todos, sem exceção de áreas do banco", pelo "talento e trabalho" com que prosseguiram tarefas e foram "protagonistas no caminho bem-sucedido que o banco está a percorrer".