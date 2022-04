Parceiros sociais esperavam um OE para 2022 "menos dedicado ao défice"

O ministro das Finanças, Fernando Medina (C), durante a reunião da Comissão Permanente da Concertação Social realizada no Conselho Económico e Social (CES), Lisboa, 11 de abril de 2022. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

A expetativa dos parceiros sociais era a de uma proposta de Orçamento para 2022, numa segunda versão em conjuntura de guerra e de subida acelerada de preços, menos focada no défice, mas não é isso que fazem prever as "linhas gerais" do documento que foram nesta segunda-feira discutidas em Concertação Social.

"Estávamos à espera de um Orçamento talvez menos dedicado ao défice e mais um Orçamento para fazermos uma recuperação e um crescimento económico", concluiu Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), após uma reunião em que participaram o ministro das Finanças, Fernando Medina, o secretário de Estado da Economia, João Neves, e o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes.

No encontro, não foram adiantados os grandes números que o governo pretende inscrever no Orçamento, segundo os parceiros sociais. Mas, já durante a manhã, das reuniões com os partidos, saiu a convicção de que a meta do défice deverá manter-se em 1,9% do PIB.

Da parte das confederações patronais, foi também essa a avaliação da Confederação do Comércio e Serviços (CCP). "Não foi claro se o governo vai enfatizar a política económica em torno do défice", reagiu à saída João Vieira Lopes, presidente da organização.

Já a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) deixou o repto ao governo para que aja mais rápido e com medidas "corajosas", designadamente, na redução de IVA na energia. Mas, ao mesmo tempo, defendeu uma rota de redução de despesa. "Temos de reduzir as despesas da Administração Pública de um modo geral, em todos os gastos, e na nossa perspetiva percebe-se onde é que há margem para reduzir despesa. É reduzindo a despesa e não aumentando impostos que se deve trilhar para ter folgas orçamentais que estimulem uma política fiscal mais amiga do investimento", defendeu António Saraiva, presidente da organização.

Mas, a grande preocupação referida por confederações empresariais e sindicais à saída foi a da evolução dos salários perante o acelerar da inflação, com as empresas a defenderem que não será possível assegurar aumentos em linha com a subida de preços e a sinalizarem também o interesse pelas medidas de fiscalidade já prometidas pelo governo para um acordo de rendimentos. Nomeadamente, mexidas nas estruturas de IRC e IRS que servirão, segundo o programa do executivo, para assegurar neutralidade na recolha de impostos perante aumentos salariais.

"Há urgência, na minha perspetiva, de celebrar esse acordo", defendeu António Saraiva, considerando que será possível fechar o entendimento com os parceiros até ao verão."Acredito que até junho é possível", disse. "Temos já caminho feito que minora o tempo que precisaríamos de gastar se fossemos agora iniciar um texto que parte do zero", referiu, lembrando as discussões concluídas da Agenda do Trabalho Digno.

Já a CCP entende que a discussão do acordo de rendimentos não deve ser feita sem que os parceiros voltem a discutir essa agenda de revisão das leis laborais, que o governo manifestou não pretender voltar a remeter a discussão da Concertação Social.

Pelas confederações sindicais, a CGTP apelou antes a uma revisão urgente do valor de salário mínimo de 2022 devido ao escalar dos preços, segundo defendeu a dirigente Andreia Araújo.

A UGT manifestou igualmente preocupação com a perda de poder de compra dos trabalhadores. Mas, ainda que a proposta de Orçamento que o governo entregará no parlamento na quarta-feira não adiante novidades relativamente a medidas de atualização de salários ou pensões, manifestou-se "confortada" com a valorização pelo governo do "papel da Concertação Social", segundo disse Lucinda Dâmaso, presidente da estrutura.

De resto, antecipou também para breve as discussões do chamado acordo de rendimentos, que terá efeitos para o próximo ano. "O Orçamento do Estado de 2023 deverá começar a ser trabalhado num futuro muito próximo", juntou.

Em atualização.