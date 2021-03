Paredes emitiu parecer desfavorável para exploração mineira no seu território

O município de Paredes tem um Centro de interpretação das minas de ouro de Castromil e Banjas em Sobreira. © João Manuel Ribeiro/Global Imagens

A Câmara de Paredes informou, nesta quarta-feira, ter emitido um parecer prévio desfavorável à exploração mineira que a empresa Beralt Tin and Wolfram pretende realizar em território do concelho e dos municípios vizinhos de Gondomar e Penafiel.

Aquela autarquia do distrito do Porto refere que a sua oposição ao projeto foi comunicada na sequência de um pedido feito em novembro do ano passado pela Direção-Geral de Energia e Geologia.

À Lusa, fonte da autarquia assinala que o referido pedido de parecer prévio ao município apontava para "um plano de prospeção numa área inferior à que está agora em causa, na ordem dos 42 hectares, sita na freguesia da Sobreira, onde já há um poço romano e onde no passado já lá foram feitas prospeções".

A empresa Beralt Tin and Wolfram (Portugal) quer explorar depósitos minerais nos três concelhos, tendo requerido junto da tutela a celebração de contrato administrativo, conforme aviso publicado, na segunda-feira, em Diário da República (DR).

Na publicação, o Ministério do Ambiente e Ação Climática faz saber, através da Direção-Geral de Energia e Geologia, que a empresa requereu a celebração de contrato administrativo para atribuição direta de concessão denominado "Banjas", nos concelhos de Gondomar, Paredes e Penafiel, localizados no distrito do Porto.

Em causa está um pedido de concessão de exploração de depósitos minerais de ouro, prata, cobre, chumbo, zinco, estanho, tungsténio e minerais associados.

O território denominado "Banjas" corresponde a uma área de 1.185,475 hectares, conforme é referido no aviso.

O parecer prévio negativo da Câmara de Paredes decorre, acrescenta a fonte, do facto de a prospeção apontar para "um território com um importante património romano e vestígios arqueológicos de extrema relevância".

Assinala também haver um projeto aprovado pelas Serras do Porto que tem vários trilhos pedestres a passarem nesse território, indicando ainda que o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) "chamou à atenção para a defesa das colónias de morcegos existentes nos poços dessas minas romanas".

A câmara alega, ainda, que "nessa área existe importante património biológico, como é o caso do mato seco".

Assinala, por outro lado, que não foi fornecida à câmara "informação relevante" sobre o projeto, nomeadamente "a questão da construção da estação para tratamento de águas a extrair das minas, ou, por exemplo, qual o plano de gestão de resíduos da exploração".

Reforça, por outro lado, que o município que "ainda não teve acesso à Avaliação do Impacto Ambiental que um projeto como este obriga".

A autarquia de Paredes conclui que vai "articular a sua posição com os municípios com quem está associada no Parque das Serras do Porto ".