Parlamento aprova novo escalão do Adicional ao IMI

Os votos do PS viabilizaram esta quarta-feira a criação de um novo escalão no Adicional ao IMI tal como previam as propostas de alteração ao Orçamento do estado para 2019 apresentadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. A medida – uma das poucas que produz um aumento de receita – deverá proporcionar um encaixe de 30 milhões de euros em 2019.

As soluções que comunistas e bloquistas defendiam eram ligeiramente diferentes (os primeiros propunham uma taxa de 1,5% para patrimónios imobiliários acima de 1,5 milhões de euros e os segundos 2% para valores acima dos 2 milhões de euros) mas acabaram por chegar a acordo e convergir num texto único que prevê um novo escalão para proprietários com imóveis de valor acima de 2 milhões de euros aos quais passará a ser aplicada uma taxa de 1,5%.

Ontem, a esquerda uniu-se contra a as propostas do CDS e do PSD que visavam a eliminação do Adicional ao IMI, imposto que se estreou em 2017, tendo substituído o Imposto do Selo sobre imóveis de valor patrimonial acima de 1 milhão de euros que até aí vigorou – e que era uma das medidas fiscais aprovadas pelo anterior governo durante o período da troika.

O novo tributo trata de forma diferente as empresas e os particulares, sendo que são estes últimos que serão visados no novo escalão que vai chegar em 2019. Até agora, as famílias pagam 0,7% sobre o valor dos imóveis que excede os 600 mil euros (ou 1,2 milhões se for um casal e optar pela tributação em conjunto) e 1% sobre o valor que ultrapasse 1 milhão de euros. No próximo ano, alguns terão ainda a pagar 1,5%.

O AIMI é pago de uma única vez em setembro, devendo os casados e beneficiários de heranças indivisas informar o fisco (durante os meses de marco e abril) como pretendem ser tributados através da entrega de uma declaração no portal das Finanças. Caso falhem esta declaração, podem faze-la nos quatro meses seguintes ao fim do prazo do pagamento do Adicional ao IMI.