Parlamento aprova reforço de 180 milhões para no SNS

Os deputados da comissão parlamentar de Orçamento e Finanças aprovaram um reforço de 180 milhões de euros para o setor da Saúde, uma das medidas que o Bloco de Esquerda tinha imposto como condição para se abster na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2020.

A proposta teve o voto favorável do PS, Bloco de Esquerda, PCP e PAN, o voto contra do PSD, CDS e Iniciativa Liberal e a abstenção do Chega. Prevê que, em 2020, o Governo inscreve 180 milhões de euros no SNS, a afetar “preferencialmente” a investimento que permita ao SNS dar resposta aos utentes “em meios complementares de diagnóstico e terapêutica”.

Outra proposta do BE que foi aprovada esta quarta-feira determina que em 2020, o Governo “confere prioridade à implementação do Plano Nacional de Saúde Mental, nomeadamente mediante o funcionamento de equipas de saúde mental comunitárias de adultos e de infância e adolescência em sistemas locais de saúde mental de cada uma das cinco administrações regionais de saúde”.