Parlamento aprova renovação do estado de emergência até 16 de março

Plenário na Assembleia da República (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

David Pereira/Diário de Notícias 25 Fevereiro, 2021 • 17:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O parlamento aprovou esta quinta-feira a renovação do estado de emergência até 16 de março para permitir medidas de contenção da covid-19, com os votos favoráveis de PS, PSD, CDS-PP e PAN.

No texto introdutório do diploma enviado para o parlamento, o Presidente da República defende que "o futuro desconfinamento deve ser planeado por fases, com base nas recomendações dos peritos e em dados objetivos, como a matriz de risco, com mais testes e mais rastreio, para ser bem-sucedido".

Marcelo Rebelo de Sousa, que submeteu para autorização do parlamento o 12.º diploma do estado de emergência, vai falar esta quinta-feira ao país às 20.00.