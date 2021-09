Parlamento dá parecer negativo a técnica da UTAO indigitada como vogal da Anacom

Edificio sede da Anacom - Autoridade Nacional de Comunicações (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Um relatório da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas reprova a indigitação de Patrícia Alexandra Martinho Correia da Silva Gonçalves para ser vogal no conselho de administração da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom). Os deputados não estão certos sobre a independência da atual técnica consultora da UTAO.

Patrícia Silva Gonçalves tinha sido indigitada este verão pelo Executivo, com a CReSAP a manifestar uma "apreciação muito positiva" na escolha. Ainda assim, o Governo solicitou uma apreciação àquela comissão parlamentar para validar a escolha a posteriori. A audição ocorreu no início de setembro, com os deputados a decidirem não apoiar a escolha.

"É, assim, entendimento da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que a Dr.ª Patrícia Alexandra Martinho Correia da Silva Gonçalves não reúne as condições para o exercício do cargo para que se encontra indigitada", conclui o parecer não-vinculativo daquela comissão, datado desta quarta-feira, a que o Dinheiro Vivo tece acesso. Apesar da conclusão, o relatório ainda não foi votado pelos partidos com assento parlamentar.

Segundo escreveu Paulo Moniz, deputado do PSD e relator do relatório, Patrícia Silva Gonçalves não tem "qualquer formação académica ou experiência profissional na área das comunicações, das telecomunicações ou até na área da concorrência.", embora apresente "um currículo sólido" a nível académico profissional noutras áreas.

O parecer confere a este facto "alguma relevância", embora não registe "qualquer impedimento ou incompatibilidade para o exercício das funções". Acresce que Patrícia Silva Gonçalves, segundo o parecer, mostrou "uma boa preparação para a audição, verificando-se um conhecimento e sintonia significativa com as posições públicas deste regulador [a Anacom] para o qual é candidata indigitada".

Contudo, há dúvidas substanciais sobre a independência da atual técnica consultora da UTAO, visto que foi detetada uma dependência hierárquica direta entre Patrícia Silva Gonçalves e os atuais presidente e vice-presidente da Anacom, na última década noutros organismos públicos. Isto, tendo em conta que os estatutos da Anacom, cujo board é um órgão colegial de cinco membros, referem que é "fundamental" a independência dos seus membros.

"Verificou-se através da avaliação do currículo e confirmação durante a audição, que a candidata indigitada exerceu funções profissionais em nove dos últimos 12 anos em dependência hierárquica direta de 2 dos 5 membros que compõem o conselho de administração da Anacom, os quais desempenham presentemente as funções de presidente [João Cadete de Matos] e vice-presidente [João Miguel Coelho] daquela entidade reguladora. Tais factos, muito objetivos, não permitem presumir e dar inequívoca garantia, da imprescindível e total independência no exercício das funções em apreço".

O relator do parecer justifica a discordância da escolha de Patrícia Silva Gonçalves com "o momento de particular litigância entre regulador e operadores". Acresce que "esperar-se-ia a indigitação de um candidato com um outro perfil nomeadamente de conhecimento ou experiência profissional no setor regulado ou formação específica na área da concorrência, e que pudesse constituir-se como elemento desbloqueador entre partes".

A relação da técnica da UTAO com Cadete de Matos

Patrícia Silva Gonçalves é técnica consultora da UTAO desde maio de 2013. As principais funções passam pela análise propostas de Orçamento do Estado e da Conta Geral do Estado, a elaboração da estimativa avançada para o saldo orçamental das Administrações Públicas e outras funções de pendor estatístico.

No currículo, esta técnica da UTAO conta com passagens pelo Banco de Portugal (BdP), onde foi economista na área de Estudos Económicos, entre 2001 e 2009, e foi coordenadora numa área do Departamento de Estatística do BdP, entre 2009 e 2012.

Ora, era o atual líder da Anacom, Cadete de Matos, que liderava o Departamento de Estatística do BdP, entre 2009 e 2012. Patrícia Silva Gonçalves foi, ainda, colega do atual vice-presidente da Anacom, que era coordenador de outra área no mesmo departamento de estatísticas entre 2004 e 2011.

O mesmo João Coelho, hoje 'vice' de Cadete de Matos na Anacom, foi para a UTAO em 2011. De 2013 a 2020, Patrícia Silva Gonçalves exerceu funções como membro da UTAO, dois anos depois de João Miguel Coelho ter ido para a UTAO e um ano depois de este ter assumido a coordenação da mesma.

Entretanto, em 2018, João Miguel Coelho saiu da UTAO para ser vice-presidente da Anacom.

Patrícia Silva Gonçalves fora indigitada para o conselho de administração da Anacom para substituir Isabel Maria Guimarães de Oliveira Rodrigues de Areia, cujo mandato de seis anos como vogal terminou a 24 de julho.

Apesar de nunca ter trabalhado na área das comunicações. a CReSAP manifestou a existência de "evidências da presença de competências técnicas e comportamentais que sustentam uma apreciação muito positiva para o desempenho do cargo em causa", emitindo um parecer de adequado.