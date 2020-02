Parlamento discute comissões no MB Way e Novo Banco apresenta contas

No início da semana arranca a segunda fase de alteração da rede de emissores da TDT, uma mudança que será fundamental para desenvolver a tecnologia 5G. Até 10 de março vão ser alterados 24 emissores.

Para terça-feira de Carnaval foi decretada tolerância de ponto para os funcionários públicos. O dia 25 de fevereiro é também a data limite para validar as faturas de 2019 no portal das Finanças.

Para o dia 26 está agendada uma reunião da Concertação Social que será centrada na subida de salários na contratação coletiva.

Quinta-feira, dia 27, o parlamento irá discutir, a pedido do Bloco de Esquerda, uma série de propostas de quatro partidos para acabar ou limitar algumas das comissões cobradas pelos bancos aos clientes, como é o caso do MB Way.

No último dia da semana o INE divulga as contas nacionais do último trimestre do ano passado e são também esperados os resultados de 2019 do Novo Banco.