Parlamento Europeu adota regras que aumentam postos de carregamento elétrico para veículos

O Parlamento Europeu (PE) aprovou esta terça-feira legislação que prevê estações de carregamento elétrico a cada 60 quilómetros (km) para automóveis e 120 km para camiões e de abastecimento de hidrogénio a cada 200 km.

No que respeita ao carregamento elétrico de automóveis, os eurodeputados estipulam que sejam instaladas estações com potência mínima de 400 quilowatts (kW) a uma distância de pelo menos a cada 60 km nos corredores principais da rede transeuropeia de transportes (RTE) até 2026, aumentando a potência para 600 kW até 2028.

Para os camiões e autocarros, as estações de carregamento têm de ser disponibilizadas a cada 120 km e devem ser instaladas em metade das principais estradas da UE até 2028 e com uma potência de 1.400 kW a 2.800 kW.

Os Estados-membros têm ainda de assegurar a instalação de estações de abastecimento de hidrogénio ao longo da rede principal da RTE, pelo menos a cada 200 km até 2031.

O PE defende ainda que o pagamento de combustíveis alternativos possa ser feito através de cartões bancários ou dispositivos sem contacto, sem necessidade de subscrição e o preço deverá ser afixado por kWh, quilograma ou minuto/sessão.

As novas regras sobre combustíveis alternativos, já avalizadas pelo Conselho da União Europeia, no âmbito do processo de colegislação, foram adotadas por 514 votos a favor, 52 votos contra e 74 abstençõese entram em vigor seis meses após publicaçãono Jornal Oficial da UE.