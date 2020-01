Parlamento Europeu aprova Brexit com canção e lágrimas

O Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira a ratificação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, o último obstáculo para garantir o Brexit às 23.00 da próxima sexta-feira. Foram 621 votos a favor, 49 contra e 13 abstenções, cantando-se depois a música “Auld Lang Syne” na despedida dos eurodeputados britânicos. “Um dia histórico” para uns, “triste”, para outros, com algumas lágrimas no hemiciclo, nomeadamente de eurodeputados britânicos que eram contra o Brexit.

O eurodeputado belga Guy Verhofstadt, presidente do grupo de contacto durante todas as negociações do Brexit, começou por agradecer o trabalho do principal negociador europeu, o francês Michel Barnier. Em relação aos eurodeputados britânicos, diz que sempre trouxeram “charme, humor, inteligência (alguns deles)” ao Parlamento Europeu e que deixarão saudades.

“A votação de hoje não é uma votação a favor ou contra o Brexit. É uma votação em relação a um Brexit organizado em vez de um voto duro, selvagem. Se fosse uma questão de votar para travar o Brexit estaria aqui a pedir-vos para o fazermos”, indicou. “É triste ver sair um país que por duas vezes nos libertou, que por duas vezes deu o próprio sangue para libertar a Europa”, acrescentou.

“Como é possível que mais de 40 anos após uma maioria esmagadora, 70%, terem votado a favor de aderir à família europeia, 40 anos depois tenham decidido sair do projeto europeu?”, questiona Verhofstadt. “Desde o resultado do referendo, há mais de três anos, ouvi muitas opiniões. Alguns dizem que eles têm medo de perder a soberania. Mas colegas, o que a soberania significa num mundo completamente dominado por potências como a China, a Índia, os EUA, num mundo em que temos que enfrentar problemas transnacionais como as alterações climáticas?” E conclui: “Os países europeus perderam a sua soberania há muito. A Europa é uma maneira de manter a soberania nos próximos anos.”

