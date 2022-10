Parlamento Europeu aprova carregador único obrigatório para telemóveis e tablets a partir de 2024

À esquerda, o deputado do Parlamento Europeu, Alex Agius Saliba (socialista, Malta), relator do projeto de diretiva. © Parlamento Europeu

Os equipamentos eletrónicos portáteis, como telemóveis, tablets, câmaras, e-readers, headphones, earbuds, colunas de som, etc. vão ter obrigatoriamente um carregador único e comum no espaço da União Europeia (UE). Os computadores do tipo laptop também vão ser incluídos, mas só a partir de 2026.

A decisão foi aprovada, esta terça-feira, no Parlamento Europeu (PE), por uma esmagadora maioria de 602 votos a favor, 13 votos contra e 8 abstenções.

Segundo o deputado relator do Parlamento, Alex Agius Saliba (Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, de Malta), "após mais de dez anos de trabalho" a União Europeia vai ter, finalmente, um carregador único para os equipamentos eletrónicos portáteis que existem no mercado. Vai ser do tipo USB-C.

Em declarações aos jornalistas numa conferência de imprensa que decorreu à margem da sessão plenária que decorrem em Estrasburgo de 3 a 6 de outubro de 2022, o eurodeputado responsável pelo projeto disse que "esperámos mais de dez anos por estas regras e finalmente a atual infinidade de carregadores eletrónicos fará parte do passado"

"Há anos tínhamos 33 diferentes tipos de carregadores, só para telefones móveis. Hoje já temos apenas três", com esta decisão vamos ter apenas um protocolo, recordou Agius Saliba.

Assim, "até ao fim de 2024, todos os telemóveis, tablets e câmaras vendidos na UE terão de estar equipados com uma porta USB de tipo C. A partir da primavera de 2026, a obrigação estender-se-á aos computadores portáteis", explicou.

Com estas novas regras, "os consumidores deixarão de precisar de um carregador diferente" por cada novo dispositivo que comprem no território da União Europeia. "Poderão utilizar um carregador único para todo um conjunto de dispositivos eletrónicos portáteis de pequena e média dimensão".

"Independentemente do seu fabricante, todos os novos telemóveis, tablets, câmaras digitais, auscultadores com ou sem microfone, consolas de videojogos e altifalantes [colunas] portáteis, leitores de livros eletrónicos [e-readers], teclados, ratos, sistemas de navegação portáteis, auriculares e computadores portáteis recarregáveis através de um cabo com fios, que funcionem com uma potência máxima de 100 watts, terão de estar equipados com uma porta USB de tipo C", explica o PE.

Além disso, "todos os dispositivos que suportem carregamento rápido terão agora a mesma velocidade de carregamento, permitindo aos utilizadores carregar os seus dispositivos à mesma velocidade com qualquer carregador compatível".

"Estas novas obrigações conduzirão a uma maior reutilização dos carregadores e ajudarão os consumidores a poupar até 250 milhões de euros por ano em compras desnecessárias de carregadores", estimam os peritos europeus.

"Os carregadores eliminados e não utilizados [fios incluídos] representam cerca de 11 mil toneladas de resíduos eletrónicos por ano na UE", observou o deputado socialista e relator principal do projeto de diretiva.

Carregadores 'antigos' vão continuar disponíveis

Quando aos carregadores que vão passar a ser 'antigos' e que servem em dispositivos já adquiridos, esses vão continuar a estar disponíveis no mercado.

"Estas regras não pretendem ser retrospetivas, caso contrário seriam contraproducentes", disse o eurodeputado maltês, que redigiu a diretiva agora aprovada.

Quem precisar de comprar um carregador de um modelo não USB-C vai poder fazê-lo a partir de 2024, garantiu. "As novas regras não serão aplicáveis aos produtos colocados no mercado antes da data de aplicação".

O PE passa agora a diretiva aprovada para os governos nacionais, novamente: "o Conselho terá de aprovar formalmente a diretiva antes da sua publicação no Jornal Oficial da UE" e depois esta "entrará em vigor 20 dias após a sua publicação".

Cada país (Estado-membro) terá depois "12 meses para transpor as regras para as suas legislações nacionais e depois disso mais 12 meses para as começar a aplicar.

* Em Estrasburgo. O jornalista viajou a convite do Parlamento Europeu