Parlamento Europeu discute cenários após chumbo dos Comuns

O Parlamento Europeu vai reunir quarta-feira para discutir os diferentes cenários depois do chumbo dos Comuns ao acordo de saída do Reino Unido apresentado por Theresa May.

“Amanhã, às 8h30 (hora em Estrasburgo, 7h30 em Lisboa), o Parlamento Europeu vai discutir os possíveis cenários após a rejeição na Câmara dos Comuns do acordo de saída negociado entre o governo do Reino Unido e a União Europeia (UE)”, adiantou fonte oficial do Parlamento Europeu.

A rejeição do acordo está a preocupar os responsáveis europeus, com Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, a considerar “o risco de uma saída desordenada do Reino Unido aumentou após a votação desta noite”, e Antonio Tajani, presidente do Parlamento Europeu, classificou o resultado como uma “má notícia”.

*Em Estrasburgo