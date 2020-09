Parlamento Europeu promete rapidez a aprovar bazuca europeia

O Parlamento Europeu promete terminar rapidamente os trabalhos da proposta final do Mecanismo de Recuperação e Resiliência Europeu, a chamada bazuca da União Europeia em resposta à pandemia, no quadro da qual Portugal poderá receber cerca de 13 mil milhões de euros em subvenções. A principal preocupação para o país é a urgência na chegada dos fundos, cujo mecanismo de distribuição está neste momento a ser sujeito a emendas em Estrasburgo.

“Estamos bem cientes de que o tempo é essencial. Vamos trabalhar bastante depressa. Temos trabalhado todo o verão na matéria. Estamos a fazer a nossa parte e compreendemos a urgência”, assegura Dragos Pîslaru, corelator na Comissão de Orçamentos do Parlamento Europeu, responsável pelas emendas à proposta final da Comissão Europeia já apreciada pelo Conselho Europeu.

O responsável foi orador principal num seminário virtual organizado esta sexta-feira pelo Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, e deixou um apelo a contribuições portuguesas no processo de apreciação em Estrasburgo. Até ao dia 16 de setembro, lembrou, haverá ainda a possibilidade de apresentar emendas para a proposta que será votada em outubro, antes de as instituições europeias acordarem o texto final em codecisão.

No seminário, a Confederação Empresarial Portuguesa (CIP) deixou um apelo para que a resposta europeia seja rápida e tenha a menor burocracia possível, como instou a secretária-geral da organização, Carla Sequeira. Rui Inácio, da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, pediu, sobretudo, que as regras do mecanismo assegurem autonomia dos Estados-membros no desenho dos planos nacionais de recuperação.

Na decisão sobre o novo mecanismo, os eurodeputados querem alargar o quadro de investimentos e reformas prioritários dos países a mais áreas, mas também impor garantias de sanções aos países que violem as regras do Estado de Direito no quadro de regras de condicionalidade no acesso aos fundos.

Além do uso de fundos para a transição ambiental e digital, à qual a Comissão de Ursula von der Leyen deu prioridade, os eurodeputados alinham mais quatro pilares fundamentais para a utilização de verbas: competitividade e inovação empresarial para apoiar a nova política industrial europeia; reforço dos serviços sociais e combate à pobreza; reforço das instituições; e investimento de longo prazo na educação dos jovens para que o uso do slogan “Next Generation” no pacote europeu não resulte apenas numa “referência cínica” à geração que no futuro pagará a dívida agora assumida pelos Estados-membros como um todo, destacou Dragos Pîslaru, eurodeputado romeno do grupo liberal europeu Renovar a Europa.

“As seis coisas que propõem são, obviamente as mais importantes, mas ao implementá-las temos de nos assegurar que a burocracia não causará mais problemas”, respondeu Carla Sequeira, a secretaria-geral da CIP, que destaca a capitalização das empresas portuguesas como o desafio mais urgente e necessário para promover qualquer inovação económica em qualquer área.

A CIP quis deixar também uma preocupação quanto à flexibilização das regras da Concorrência permitidas por Bruxelas nesta fase, defendendo que estas estão a criar desequilíbrios para os Estados-membros com menor folga para assegurar apoios estatais às empresas dos seus países. A Alemanha, defendeu Carla Sequeira, tem afinal sido a principal beneficiária das medidas temporárias de facilitação do socorro nacional às empresas em crise.

Aproveitar e multiplicar

O corelator da proposta do Parlamento Europeu, também membro da comissão parlamentar da Indústria, disse ter tomado nota da queixa da CIP. Quanto às preocupações com demora e um aumento da burocracia na despensa de fundos, salientou que o objetivo é que as despesas que os países já estão a fazer neste momento na resposta à pandemia sejam elegíveis para os fundos do próximo ano. “Não é preciso esperar”, disse.

Por outro lado, os eurodeputados querem elevar o pré-financiamento disponível, de 10% para 20%, sendo esperado que os reembolsos aos Estados-membros aconteçam a cada seis meses. Mas muito vai depender daquilo que os governos ponham nos planos nacionais, que terá de se enquadrar nas regras para o uso dos fundos.

“Em termos de burocracia, não haverá necessariamente programas operacionais semelhantes àqueles a que estamos habituados na política de coesão. Trata-se de os governo estabelecerem os programas de reformas e investimentos e, depois, se fizerem parte do plano aprovado pela Comissão Europeia, o mais tardar em abril do próximo ano, obviamente essa despesa será reembolsada a cada seis meses, que é o que prevê a atual proposta. Não é tão burocrático. Depende de como o governo responder a isso”, defendeu Pîslaru.

Da parte da Agência para a Coesão e Desenvolvimento, responsável pela coordenação dos fundos estruturais que Portugal recebe, Rui Inácio mostrou-se otimista quanto ao valor que Portugal deverá ter a receber em subvenções no bolo de 310 mil milhões de euros esperado, mas destacou a necessidade de que o plano português, que esteve em consulta até ao fim de agosto, mobilize todos para o investimento e aproveitamento das verbas.

“O montante previsto de recursos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência para Portugal ronda os 13 mil milhões de euros. É mais ou menos metade do atual pacote dos fundos estruturais e de investimento europeus de 2014 a 2020. Estou muito otimista quanto ao valor, mas, naturalmente, cabe às instituições nacionais desenharem a estratégia que poderá resolver os principais entraves que o país enfrenta para aumentar o crescimento, promove o desenvolvimento e assegurar bem-estar aos cidadãos”, afirmou o responsável da agência, destacando a necessidade de haver uma estratégia integrada com um horizonte longo que mobilize toda a gente, das instituições às empresas e passando pelos cidadãos.

Sobre o aproveitamento dos fundos, Dragos Pîslaru defende ainda que os Estados-membros vão ter a oportunidade, se assim quiserem, de multiplicar o efeito das verbas europeias com fundos comuns de investimento. “Parte das subvenções que temos no Mecanismo de Recuperação e Resiliência poderá ser mais ou menos utilizada para criar fundos de fundos, ou outras estruturas que espoletem um melhor financiamento da economia. Se o vosso governo for inovador o suficiente para aproveitar estas oportunidades, será melhor do que usá-las em silos separados ou uma a uma”.

O Mecanismo de Recuperação e Resiliência Europeu prevê a distribuição pelos Estados-membros de uma verba total de 672,5 mil milhões de euros, com 312 mil milhões de euros em subvenções e 360 mil milhões de euros em crédito a baixo custo. Outros 77,5 mil milhões de euros serão aplicados via programas específicos da Comissão, atingindo-se assim o valor total de 750 mil milhões de euros do pacote global de resposta.

Atualizado às 13h04