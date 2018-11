Parlamento tenta evitar nova violação do teto de endividamento

150 milhões de euros. Foi o valor a mais que resultou para o endividamento depois de aprovadas todas as propostas de alteração ao texto do Orçamento do Estado para este ano enviado pelo governo à Assembleia da República em outubro de 2017. Este acréscimo de despesa obrigou o governo a apresentar, já em fevereiro, uma retificação para passar o teto do endividamento de 10.200 milhões para 10.350 milhões de euros.

“No ano passado quando terminámos o Orçamento havia um desequilíbrio orçamental, porque houve propostas de alteração que não tinham neutralidade orçamental, tanto do lado da despesa, como do lado da receita e chegámos ao fim com um orçamento que violava o princípio do equilíbrio orçamental”, lembra a presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA), a social-democrata Teresa Leal Coelho.

É isto que a COFMA quer evitar este ano, tendo ainda em conta o número recorde de propostas entregues pelos partidos: 995 iniciativas registadas no site do Parlamento. “Este ano já determinei que o artigo 121º, que é o da autorização do endividamento, será a última norma a ser votada [antes do artigo da entrada em vigor]. O que significa que depois de fazermos o balanço das propostas que vierem a ser aprovadas saberemos qual é o teto de endividamento que garante o equilíbrio orçamental. E, naturalmente terá que ser apresentada uma proposta de alteração se houver impacto orçamental para garantir esse equilíbrio”, referiu Teresa Leal Coelho ao Dinheiro Vivo.

Quando enviou a retificação à Assembleia da República, mais de um mês depois da entrada em vigor do Orçamento de 2018, o governo explicou que “do impacto das propostas aprovadas em especialidade, decorre a natural e essencial alteração do limite de endividamento, recalculado pelo IGCP [a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública] tendo em conta esse impacto adicional.”

“São as noites que nos vão safar”

Com um número recorde de propostas de alteração, teme-se o pior nas longas maratonas de debate e votação, mas que não assustam a presidente da COFMA. “Temos três tardes para votar na especialidade as propostas de alteração e as normas da Proposta de Lei. Essas três tardes vão, necessariamente prolongar-se para as noites e são as noites que nos vão safar muito provavelmente”, confessa a presidente da COFMA que antevê três dias intensos de discussão e votação.

Teresa Leal Coelho garante que o prazo vai ser cumprido. “Não poderá haver resvalar do prazo. Temos as tardes e as noites até ao dia seguinte e vamos cumprir cada guião em cada dia, acabe a que horas acabar”, avisa a presidente da COFMA que preferia ter um calendário mais longo para discussão na especialidade. “O meu entendimento é que o prazo deveria ser alargado”, lembrando que já no ano passado colocou a questão à Comissão de Orçamento e Finanças, ao primeiro-ministro e ao próprio Presidente da República para estender de 45 para 55 dias o calendário do processo orçamental.

Três dias para despachar quase mil propostas

Os deputados vão ter apenas três dias para discutir e votar as 995 iniciativas. A metodologia é sempre a mesma: de manhã discutem-se, à tarde votam-se. Algumas propostas ainda poderão ser avocadas para o dia da votação final global, a 29 de novembro.

Para evitar que o processo se arraste por várias horas, a presidente da COFMA vai propor hoje aos grupos parlamentares que procurem agilizar a discussão e votação agregando as propostas por temas. “A mesa propõe a junção de propostas que estão dispersas ao longo dos dias e ao longo das partes do orçamento, mas que reportam à mesma matéria”, adiantou teresa leal Coelho, lembrando que “no ano passado aconteceu isso com as cativações em que voltámos à mesma questão por três vezes. Este ano não acontecerá porque a mesa vai apresentar uma proposta de rearranjo do processo de votação”.

Este ano, o processo na especialidade tem, além do número de propostas, a particularidade de ser um orçamento para ano de eleições e com uma composição parlamentar singular “de geometria variável”, o que não acontece quando há maiorias absolutas e mesmo que sejam apresentadas muitas propostas, a presidente da COFMA lembra que “há disciplina de voto e, à partida, sabemos o que vai ser aprovado e o que não vai ser, com algumas exceções, mas que são pontuais.” Algo que não acontece com esta solução governativa.