Parpe. “Airbnb dos carros” chega aos 10 mil veículos em Portugal

A Parpe, plataforma brasileira de carsharing que se internacionalizou para Portugal no final de 2017, chegou já à marca de 10.000 viaturas disponíveis para aluguer na plataforma, informou a marca em comunicado.

“Tornámo-nos no maior marketplace de carsharing em Portugal. Estamos orgulhosos com o caminho percorrido e com a confiança depositada na Parpe, por parte dos nossos utilizadores individuais e por parte dos nossos parceiros corporativos que têm uma grande relevância neste marco importante das 10.000 viaturas. Alguns dos principais players no sector de Rent-a-Car olham para a plataforma da Parpe.pt como um canal de distribuição que a prazo será bastante relevante para os seus próprios negócios”, disse Fábio Alves, CEO da Parpe em Portugal, no mesmo comunicado.

Desde o final de 2016 que estão no mercado português as primeiras plataformas de aluguer de automóveis partilhados por particulares, como a Bookingdrive, a Shareacar e a Parpe, sendo que as empresas de rent-a-car mais tradicionais querem que estas startups de peer-to-peer carsharing “tenham regras iguais” às suas.

Na prática, diz a empresa, a Parpe “vem simplificar e tornar acessível o aluguer de veículos de forma segura e legal, quer a pessoas, quer a empresas que tenham viaturas paradas e que possam ser rentabilizadas, disponibilizando ainda serviços de Renting e Rent & Share”.

Esta alteração de hábitos representa um novo setor económico que tem vindo a evoluir positivamente, apresentando já uma sólida alteração em áreas da economia tradicional, acompanhando as tendências sociais, tecnológicas e humanas verificadas, explica a Parpe no seu comunicado. “Existem razões sólidas para podermos afirmar que não se trata apenas de uma tendência de curto prazo, ou mera moda geracional”, acrescenta Fábio Alves.

“O desenvolvimento tecnológico no setor da mobilidade tem vindo a permitir que se verifique um fenómeno disruptivo na cadeia de criação de valor onde, plataformas como a Parpe permitem hoje não só que exista uma relação mais próxima entre os produtores e os compradores finais de bens e serviços, mas sobretudo que permita aos próprios consumidores se tornarem também eles produtores/empreendedores e, ao mesmo tempo, que exista uma maior interação entre os mesmos. “Este processo provoca uma rutura elevada com o ciclo de criação de valor tradicional, agora muito menos intermediada pelas estruturas tradicionais corporativas.”, remata.

Fundada em 2013 em São Paulo, no Brasil, a Parpe está presente em quase todos os estados brasileiros e chegou no final de 2017 a Portugal, país que foi a porta de entrada da empresa na Europa.