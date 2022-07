Parte da verba extra de 1634 milhões do PRR pode ser absorvida pela inflação

© Ana Rivera/Global Imagens

As verbas adicionais aprovadas na última semana por Bruxelas para o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) nacional poderão ser utilizadas no reforço de alguns investimentos já contratualizados, numa altura em que a escalada de preços põe em causa os custos previstos, admitiu nesta terça-feira o presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Fernando Alfaiate, ouvido no parlamento.

Segundo o responsável pela execução do pacote global que supera agora os 18,2 mil milhões de euros (com mais 1634 milhões a fundo perdido), o processo de revisão do PRR e ajustamento de marcos e metas está a ser conduzido com a Comissão Europeia e deverá prolongar-se ao longo deste ano.

Há "abertura" de Bruxelas "para ajustar aquilo que tem de ser ajustado", indicou Fernando Alfaiate, com Portugal a olhar atualmente para os investimentos previstos - em particular, os que implicam empreitadas de construção - para fazer esse ajustamento.

O ajustamento do PRR acontecerá "dentro daquilo que for possível para tornar exequíveis" os projetos dentro de calendário que corre até 31 de dezembro de 2026, indicou o responsável aos deputados da Comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

O regulamento do Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência, entretanto, está a ser revisto também para incluir novas prioridades relacionadas com a autossuficiência energética europeia previstas no programa RePower da União Europeia, o que deverá determinar novas metas e marcos relacionadas com esta prioridade.

O que não mudará no regulamento europeu é a data final para conclusão de todos os projetos e reformas planeadas pelos Estados-membros, marcada para final de 2026, conforme transmitiram na passada semana responsáveis de Bruxelas em reunião à porta fechada com os parlamentares portugueses, mas também em público, numa sessão anual de balanço do PRR realizada em Lisboa.

Na audição parlamentar, Fernando Alfaiate foi também questionado sobre s critérios que presidiram à escolha de 12 empresas para recapitalização estratégica pelo Banco Português de Fomento, estando entre estas a Pluris Investments do empresário Mário Ferreira, com 40 milhões de euros, mais de metade do valor previsto para recapitalização de empresas consideradas estratégicas.

Na resposta, Fernando Alfaiate indicou que os critérios de seleção das empresas para apoios à capitalização de empresas afetadas pela pandemia, num valor global de 76,7 milhões de euros, estão publicados, e lembrou que o bolo total para capitalização de empresas atinge os 1300 milhões, indo além desta medida.

Por outro lado, defendeu, o apoio "tem que ver exclusivamente com a parte de turismo" dos negócios do empresário. "Será essa vertente de investimento que está em causa e é nessa vertente que vamos supervisionar", disse.

