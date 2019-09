Partido de Merkel descarta coligação com extrema-direita após eleições regionais

O partido de centro-direita da chanceler alemã, Angela Merkel, rejeitou hoje unir forças com a extrema-direita, que obteve um quarto dos votos em duas eleições regionais no domingo.

Annegret Kramp-Karrenbauer, líder da União Democrática Cristã (CDU) — o partido de Merkel -, disse hoje que o resultado no estado oriental da Saxónia foi um “resultado difícil”.

A CDU recebeu 32,1% dos votos, contra 27,5% o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha.

O ambientalista Partido Verde tem uma oportunidade maior de fazer uma coligação com a CDU.

A Alternativa para a Alemanha recebeu o maior apoio junto de eleitores homens nas áreas rurais.

Essa tendência foi refletida no estado vizinho de Brandemburgo, onde ficou com 23,5% dos votos, atrás dos sociais-democratas de centro-esquerda, que ficaram com 26,2%.