Partidos fazem quase mil propostas de alteração ao orçamento

Os partidos entregaram quase mil propostas de alteração ao Orçamento do Estado de 2019 (OE2019), indicam dados oficiais do Parlamento, que ainda estão a ser atualizados. O prazo terminava às 19h de sexta-feira, dia 16 de novembro, mas acabou por ser prolongado, à última hora, para as 21h. E às 21h decidiu-se dar mais meia hora para o efeito.

O OE2019 será objeto de um dos maiores volumes de propostas de alteração de que há registo. A última contagem dava 957 propostas.

Há um ano, por ocasião do Orçamento de 2018, foram entregues 707 propostas partidárias, incluindo aditamentos, emendas e substituições. Há dois anos, no âmbito do OE2017, o número tinha sido ainda mais baixo: 510 registos.

De acordo com o site da Assembleia da República, tendo em conta o universo das referidas 957 propostas, o partido que mais textos de alteração enviou foi o Bloco de Esquerda, cerca de 195. É uma subida de 63% face ao ano passado.

Mas se assumirmos a coligação do PCP com os Verdes (CDU), então esta é a força que mais propostas faz: 224. Em termos partidários, o PCP tem o segundo maior volume (perto de 181, mais 37% face à um ano). O PEV propôs 43 alterações, ainda assim mais 34% do que no ano passado.

O CDS é o terceiro partido, com cerca de 156 submissões, um crescimento de 51%. O PSD vem logo a seguir, com 154 propostas de alteração, mais 44%.

O PAN enviou 130 textos para mudar o OE2019, um salto avassalador face às duas propostas admitidas em 2017 por ocasião do OE2018.

Finalmente, o PS. Este ano, os socialistas enviaram bastantes menos propostas (quebra de 36%): ia em 93 à hora em que esta notícia foi atualizada.

Todos estes números são provisórios, sendo necessário atualizar mais tarde quando os serviços informáticos assumirem toda a documentação submetida, o que pode levar algumas horas.

A proposta foi entregue a 15 de outubro pelo Governo e esteve em discussão até esta sexta-feira, 16 de novembro. Segue-se agora o período de elaboração dos guiões de votação (19 a 23 de novembro) e o período de votação artigo a artigo, que decorre de 26 a 29 de novembro. A votação final acontece nesse último dia 29.

(atualizado às 21h50)