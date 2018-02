Partidos querem faturas detalhadas nos combustíveis

As faturas dos combustíveis poderão vir a ter mais informação sobre o preço final. PS, CDS e PAN têm projetos de lei para que os preços sejam detalhados e o PSD fez uma recomendação nesse sentido, segundo o Jornal de Negócios.

No caso dos socialistas a proposta é que as faturas passem a discriminar taxas, impostos, quantidade e preço da incorporação de biocombustíveis. O PS quer que essas regras entrem em vigor ainda durante 2018. As faturas detalhadas deverão chegar também chegar ao gás engarrafado.

Além da informação dos preços, a proposta do PS passa também por informar sobre as fontes de energia utilizadas e a informação sobre os meios e formas de resolução judicial e extrajudicial de conflitos disponíveis.