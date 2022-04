Partidos reagem à redução de rotas da TAP a partir do aeroporto do Porto

TAP vai reduzir rotas e oferecer menos 705 mil lugares a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro © Leonardo Negrão / Global Imagens

A notícia que a TAP vai operar menos sete rotas e oferecer menos 705 mil lugares a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, neste verão, está a levantar uma onda de protestos por parte de vários partidos.

O presidente do PSD/Porto, Alberto Machado, disse este sábado à agência Lusa ser "completamente inconcebível" a intenção da TAP e acusa a transportadora de "concentrar a atividade quase em exclusivo" em Lisboa.

Ao afirmar que a TAP está a abandonar as comunidades portuguesas com ligação ao norte do país, Alberto Machado diz que a ação da companhia aérea nacional "vem reforçar a ideia, que já está de certa forma criada, de que a TAP não serve os interesses dos portugueses porque aliena o seu papel junto de um conjunto de aeroportos importantes, neste caso do Porto (...) para servir apenas e só o aeroporto de Lisboa". O que vai criar uma diferenciação entre os portugueses, que são quem paga a TAP.

Para além da distinção entre o Porto e Lisboa, o dirigente acusa ainda a transportadora de abandonar o país, "concentrando a sua atividade quase em exclusivo na cidade de Lisboa, como abandona também as comunidades portuguesas que deixam de ter uma ligação direta a aeroportos que lhes permitem chegar mais rapidamente à sua terra natal".

E garante que o PSD vai levar esta situação para ser discutida no Parlamento.

Também o Bloco de Esquerda (BE) pretende discutir este assunto com o Governo e o Parlamento. A garantia é dada por José Soeiro que acusa a TAP de querer transformar o aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, "numa espécie de apeadeiro" de ligação a Lisboa, estando a seguir uma "estratégia de menorização" daquela infraestrutura.

"É altamente negativo este fenómeno de concentração [em Lisboa] e transformar o aeroporto do Porto numa espécie de apeadeiro de ligação com o aeroporto de Lisboa. Isto obviamente não é desligado do que tem acontecido no setor, não é desligado de processos anteriores, tem a ver com a privatização da ANA e com a política de Estado do próprio aeroporto", afirmou José Soeiro, em declarações à agência Lusa, dizendo ainda que "aquilo que se tem vindo a assistir é a uma subalternização do aeroporto do Porto e uma concentração da operação em Lisboa".

Para o BE é fundamental "do ponto de vista económico, do ponto de vista do turismo mas também do ponto de vista da ligação das pessoas do Porto" a manutenção de rotas no Norte.

Por seu lado, o PCP diz que a confirmar-se esta notícia "é um episódio negativo e prejudicial para a região" norte. "É uma medida que é profundamente negativa para o Porto e para o Norte, mas também para o país, porque o desenvolvimento económico do país não se pode fazer sem potenciar o desenvolvimento económico do Norte", referiu Jaime Toga, membro da comissão política do PCP.

E garante que sem uma estratégia nacional de desenvolvimento "não é possível termos um país a avançar" e que "a transportadora aérea pública tem obrigatoriamente que contribuir para essa estratégia nacional de desenvolvimento". E considera que "esta é uma medida que vai em sentido contrário, porque não favorece a coesão, não potencia o desenvolvimento económico, porque não serve o país e, neste caso concreto, prejudica seriamente uma importante região do país".