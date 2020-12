Partner da PwC: "Urge o tempo de fazer mais pelo nosso país"

António Correia, sócio da PwC, alertou esta quarta-feira que o Governo deve ser rápido na adoção de medidas para relançar a economia portuguesa e defendeu que deve existir "um pensamento de médio e longo prazo na implementação de políticas".

"Urge o tempo de fazer mais pelo nosso país", afirmou o sócio da PwC na conferência do 9º Aniversário do Dinheiro Vivo sob o tema 'Relançar Portugal', realizada na AESE em parceria com a PwC.

Apelou a que o país repense o seu sucesso, tendo em conta o progresso social, e pediu maior credibilidade e maior transparência nas decisões e implementações de políticas.

Lembrou que o Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2023 envolve verbas de investimento da ordem dos 13,9 mil milhões de euros, aos quais juntar-se-ão quase cerca de 45 mil milhões até 2030.

"É muito dinheiro que, bem utilizado, poderá ajudar a relançar Portugal", afirmou.

Lembrou que "Portugal está no grupo de países que menos investe" na União Europeia e que, segundo a Comissão Europeia, Portugal é "o que menos incentivo orçamental está a dar às necessidades de relançamento do país".

Destacou ainda a baixa produtividade, frisando que Portugal é o país europeu "em que ​​​​​​​mais se trabalha em termos de horas mas que menos produz".

Nas melhorias a fazer, frisou que, na saúde, salientou que "Portugal gasta mais do que a média" dos países europeus no ambulatório, mas o que gasta menos na prevenção das doenças.

Outro exemplo que deu foi o do setor da floresta. "Desde a década de 80 Portugal é o único (dos países do Sul da Europa) que aumentou a área ardida", enquanto "os outros todos a reduziram".

Destacou ainda que Portugal é o terceiro país com mais ataques cibernéticos na UE. "Todas as semanas há ataques no nosso país nesta área".