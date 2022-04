Páscoa: Portugueses planeiam férias superiores a uma semana em Lisboa, Porto e ilhas

© Gerardo Santos/Global Imagens

Dinheiro Vivo 11 Abril, 2022 • 14:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Destinos urbanos ou de sol e mar. Estas são as preferências dos portugueses para uma escapadinha durante o período da Páscoa. Segundo a Airbnb, Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada são os principais destinos de férias escolhidos pelos turistas nacionais.

Mas há outros locais no mapa nacional que estão a receber reservas do mercado nacional. Sintra, Terras do Bouro, em Braga, Oliveira do Hospital, em Coimbra, e a vila de Manteigas, na Guarda, estão também no top of mind para as próximas duas semanas.

"As tendências também mostram que os portugueses estão a planear prolongar as suas escapadinhas de Páscoa. Viagens entre dois e seis dias representam a maioria das pesquisas nas estadias de Páscoa e quase um quarto dos hóspedes procura viagens superiores a uma semana (ou sete noites) e inferiores a um mês", adianta a Airbnb em comunicado.

Já os turistas que vêm de fora, e que escolheram Portugal para uma pausa, preferem as grandes cidades como Lisboa e Porto. Segundo a plataforma de alojamento, os espanhóis, austríacos, alemães, britânicos e franceses são os principais mercados a aterrar em solo nacional neste período.