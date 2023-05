Passageiros podem reclamar 63 milhões de euros em indemnizações até abril

Portugal continua a somar recordes no turismo e a pressão está já a aumentar novamente nos aeroportos nacionais, a principal porta de entrada de visitantes no país. Em março foi atingido um novo máximo no movimento de passageiros nas infraestruturas aeroportuárias nacionais e, só no primeiro trimestre, foram movimentados perto de 13 milhões de passageiros, um crescimento de 54,3% face a 2022 e de 15,1% quando comparado o mesmo período de 2019, de acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já entre janeiro e abril partiram dos aeroportos nacionais cerca de 60 mil voos, sendo que destes, 21 mil registaram perturbações, ou seja, mais do dobro registado nos primeiros quatro meses de 2022, de acordo com os dados cedidos pela AirHelp ao Dinheiro Vivo. Contas feitas, mais de 2,5 milhões de passageiros, 35% do total, foram confrontados com perturbações.



Segundo a AirHelp, são 157 mil os passageiros elegíveis (+40%) para receber uma compensação ao abrigo do regulamento CE 261/2004, que regula os direitos dos passageiros aéreos de voos operados na União Europeia. Com um valor médio de 400 euros por pessoa, as indemnizações a pagar a estes passageiros ascendem aos 63 milhões de euros. Março foi o mês com mais incidentes nas viagens aéreas no país, afetando 800 mil passageiros.



Portugal foi o país da Europa menos pontual

Na lista de disrupções ocorridas, os atrasos e cancelamentos continuam a pesar nos constrangimentos da operação aérea. Entre janeiro e abril foram cancelados 1150 voos, ou seja, 2% do total de voos operados. No período homólogo de 2022 tinham sido cancelados cerca de 745 voos, 1,5% do total nesse período.

A pontualidade é outro dos problemas na hora de embarcar e os números mostram-no. Perto de um terço dos voos, 19 mil, sofreram atrasos. A má performance deste indicador dá a Portugal o título de país menos pontual da União Europeia.

"Os primeiros quatro meses do ano foram marcados pela primeira greve de tripulantes de cabine da easyJet e por várias convocatórias para greves na TAP, que acabaram por ser desconvocadas. Já na Europa, as greves na Alemanha, França, Grã-Bretanha e Espanha também colocaram em risco a pontualidade das ligações com Portugal", explica o advogado especialista em direitos dos passageiros e representante da AirHelp em Portugal, Miguel Madaleno.

Olhando para as infraestruturas, os passageiros que partiram do aeroporto de Lisboa foram os mais afetados: mais de 1,5 milhões de passageiros sentiram alguma perturbação no seu voo ( cerca de 41%). O segundo pior desempenho foi registado na ilha do Faial, no aeroporto da Horta, onde aproximadamente 35% não voou à hora prevista. Já no aeroporto da Madeira houve quase 29% de passageiros afetados. Do lado oposto, o aeroporto de Ponta Delgada lidera o ranking nacional na pontualidade: quase 75% dos voos partiram à hora indicada e 73% dos passageiros não sofreram qualquer perturbação no seu voo. Com uma boa performance aparece em segundo lugar o aeroporto do Porto, com 73% dos voos a deslocarem à hora prevista.



Greve da easyJet cancela 384 voos

Se o início do ano foi mais atribulado nos aeroportos do país, os próximos tempos não serão menos conturbados. Depois da primeira greve de três dias dos tripulantes de cabine da easyJet, em abril, na próxima semana arranca o segundo protesto. Desta vez serão cinco dias de paralisação, nos dias 26, 28 e 30 de maio e 01 e 03 de junho. Segundo o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), a low cost britânica cancelou já 84% dos voos planeados para esses dias. "Dos 458 voos originais a saírem das bases portuguesas de Lisboa, Porto e Faro, a companhia já cancelou previamente 384 voos", indicou a estrutura sindical num comunicado divulgado ontem.

"As greves, os protestos e os problemas técnicos tiveram um impacto muito negativo no tráfego aéreo este ano. O atual ambiente de algum conflito laboral, em particular, teve um forte impacto nos numerosos atrasos", diz o advogado da AirHelp.

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) sublinha que "o facto de existir um pré-aviso de greve permite aos passageiros a remarcação dos voos" evitando maiores constrangimentos.

Ao Dinheiro Vivo a easyJet remeteu um comunicado, no qual garante que está a fazer "todos os possíveis para mitigar o impacto que possa ter nos clientes, incluindo fazer alterações nos voos antes da greve". A transportadora low cost explica que os clientes cujos voos sejam afetados vão ser diretamente contactados "via SMS ou email, através dos dados fornecidos no momento da reserva". A empresa de aviação garante também que todos os clientes cujos voos sejam cancelados "são elegíveis para um reembolso ou mudança gratuita para um novo voo".



A Deco relembra que "uma greve de pessoal de bordo é intrínseca à atividade da transportadora e não é considerada uma circunstância extraordinária que desobrigue a transportadora aérea de pagar uma indemnização ao passageiro".

Já a AirHelp recorda que "os passageiros que veem os seus voos atrasados, cancelados, ou as suas reservas alteradas pela companhia estão protegidos pela lei, que lhes confere diversos direitos". Do rol de direitos está prevista a assistência gratuita, designadamente as refeições e bebidas durante o tempo de atraso, alojamento em hotel, transporte entre o alojamento e o aeroporto, acesso a comunicações e reencaminhamento para o destino final "à primeira oportunidade ou ao reembolso do preço do bilhete do voo não utilizado, sendo que nos casos de perda de voo de ligação, têm, em alternativa, direito a um voo de regresso para o primeiro ponto de partida, e direito a uma indemnização que pode ir até 600 euros por passageiro", enumera o advogado da plataforma.



A Deco alerta também que " existem mecanismos gratuitos, ou tendencialmente gratuitos, a que os passageiros podem recorrer para fazer valer os seus direitos sem que tenham de pagar honorários".



Deco quer plano de contingência para o verão

A associação que defende os direitos dos consumidores alerta que têm crescido as queixas de passageiros relativas à experiência no aeroporto. Da lista de reclamações constam motivos como os atrasos dos voos, cancelamentos, o não pagamento dos reembolsos, o extravio das bagagens e a falta de assistência por parte das transportadoras aéreas.

Paulo Fonseca, jurista da Deco, relembra que o ano passado "foi a tempestade perfeita" nos aeroportos, pela conjugação de fatores caóticos: a retoma das viagens, a falta de pessoal e as greves de vários profissionais da aviação. Mas, para este ano, não prevê águas mais calmas.



"O problema não ficou resolvido no ano passado e pode voltar a suceder com o aumento cada vez maior do turismo. Não nos podemos esquecer que teremos em agosto a Jornada Mundial da Juventude que irá atrair vários passageiros. É preciso que o sistema esteja montado e que haja planos de contingência para dar resposta aos consumidores na proteção dos seus direitos", indica.

A Deco pede que o governo tome medidas e desde 2022 que tem insistido com o executivo nesse sentido. "Enviámos uma carta ao Ministério das Infraestruturas, no verão de 2022, que nos disse que, nessa altura, estava já em funcionamento um grupo de contingência criado pela ANAC e que envolvia todas as entidades criticas dos aeroportos nacionais com o objetivo de identificar as medidas a serem tomadas tendo em vista a melhoria operacional", relata.

A associação pediu explicações sobre que medidas estariam a ser projetadas, mas não obteve resposta. "Já no passado mês de fevereiro voltámos a questionar o ministério que confirmou a ativação do grupo de contingência neste ano e explicou que o mesmo visava melhorar as condições para os aeroportos e mitigar os impactos negativos junto dos passageiros. Continuou, no entanto, a não concretizar as medidas que estão a ser implementadas e remeteu a questão para a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)", lamenta o jurista. O Dinheiro Vivo questionou o gabinete de João Galamba e a ANAC sobre o assunto, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.



A Deco teme que o caos nos aeroportos se repita este ano e garante que é urgente encontrar soluções. E exemplifica com a questão do alojamento. "No verão passado houve transportadoras que não conseguiram assegurar assistência aos passageiros porque, por ser um período de férias, os hotéis estavam sem disponibilidade e não conseguiam acomodar os passageiros", relembra Paulo Fonseca.



O jurista da Deco alerta para a urgência de o governo, em coordenação com as câmaras municipais, encontrarem locais de alojamento para o pico da procura turística no país e, em especial, durante o mês de agosto, altura em que acorrerão a território nacional quase dois milhões de pessoas para ver o Papa Francisco, e em que a pressão nos aeroportos deverá ficar ainda mais pesada.