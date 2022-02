Passar pelo desemprego em Portugal tira 25% dos rendimentos

Instituto do Emprego e Formação Profissional, que coordena a situação dos desempregados e do desemprego em Portugal. © Lusa

Cinco anos depois de passarem pelo desemprego, os trabalhadores em Portugal ficam com rendimentos cerca de 25% abaixo do que tinham antes de perderem o posto de trabalho. Passar por um período sem trabalho em solo português custa três vezes mais do que em países como Dinamarca ou Suécia, com perdas de 10%.

A edição desta quinta-feira do Jornal de Negócios salienta as conclusões de um estudo publicado pelo National Bureau of Economic Research neste mês. A amostra do estudo foram trabalhadores com menos de 50 anos e pelo menos três anos de casa em empresas com pelo menos 50 funcionários em Portugal, Espanha, França, Itália, Dinamarca, Suécia e Áustria.

A diferença na perda de rendimento deve-se ao facto de cinco anos depois do desemprego cerca de 20% dos trabalhadores em Portugal não estarem empregados. Ou seja, têm sete vezes menos probabilidades de serem contratados do que funcionários na Suécia, Dinamarca e França, acrescenta a mesma publicação.