Passe Interrail deixa de ser válido no Reino Unido em 2020

Os turistas europeus vão deixar de poder usar o passe Interrail para visitar o Reino Unido a partir de 2020, mas não é por causa do brexit, garantiu hoje o Rail Delivery Group (RDG), que representa companhias ferroviárias britânicas.

“O Grupo Eurail decidiu terminar a nossa participação a partir de 01 de janeiro de 2020, apesar de querermos permanecer no grupo. Isto não está relacionado com a nossa participação na UE [União Europeia]”, vincou.

Segundo a organização britânica, que inclui empresas de transporte de passageiros e de mercadorias, em causa está a recusa de continuar a aceitar passes Eurail, um bilhete que permite viajar através da Europa em 31 países diferentes, incluindo países que não pertencem à UE, como Sérvia, Suíça ou Turquia.

Esta decisão resultou na exclusão do esquema do Interrail, que funciona desde 1972 e permite aos jovens entre os 12 e 27 anos viajarem a preços mais económicos no conjunto dos 31 países, que até ao final do ano continua a incluir o Reino Unido.

O diretor do RDG, Robert Nisbett, alegou que esta decisão “não faz qualquer diferença para os viajantes britânicos, que ainda podem obter o passe Interrail, apanhar o Eurostar em Londres e viajar pela Europa continental de comboio”.

Porém, para os turistas europeus com Interrail, implica que poderão ter de comprar o BritRail se quiserem visitar o Reino Unido de comboio, cujo custo pode ir até 363 euros para jovens até 25 anos e 605 euros para um adulto, e com validade para um mês.

Na sequência de um referendo realizado em 2016, o Reino Unido tem em curso o processo de saída da UE, que foi adiado da data inicialmente prevista de 29 de março e está agora previsto concluir em 31 de outubro de 2019.