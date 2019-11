Passe Lisboa Viva dá desconto nas motas eCooltra

As motos eCooltra vão passar a estar associadas ao cartão de mobilidade de Lisboa, permitindo aos utilizadores do passe municipal usufruir de um desconto de 15% no serviço de motas partilhadas, que se traduz em menos quatro cêntimos por minuto.

“Na eCooltra, estamos comprometidos e trabalhamos diariamente para promover uma mobilidade mais responsável e sustentável, contribuindo para a redução do trânsito e melhorando a qualidade do ar. Esta nova campanha com a Lisboa Viva tem um grande objetivo, que passa por ajudar a dar resposta ao desafio que, todos os dias, as grandes cidades enfrentam”, refere, em comunicado, Timo Bluetefisch, CEO e co-fundador do Grupo Cooltra. “Esta é uma oportunidade para fazer chegar o nosso serviço a mais pessoas e faz parte da nossa política a procura de novas soluções, que possam contribuir para a melhoria da vida das pessoas”.

A empresa assume que o Lisboa Viva conta com 3 milhões de utilizadores, o que aumenta o “potencial” da parceria que a empresa está a lançar até dia 31 de janeiro de 2020. Diariamente existem 750 mil utilizadores na rede de transportes de Lisboa.

O serviço eCooltra foi lançado em 2016. A empresa está presente em Lisboa, Madrid, Barcelona, Valência, Roma e Milão, com uma frota de mais de sete mil motas elétricas movidas a energia totalmente renovável.