Passe único é o mais procurado na Área Metropolitana do Porto

O passe único é o mais procurado da Área Metropolitana do Porto (AMP) com 75% de unidades vendidas, revelou à Lusa o Transportes Intermodais do Porto (TIP), agrupamento de empresas que gere o tarifário Andante.

“A assinatura Andante Metropolitano [passe único] é a que agrega um maior número de carregamentos concentrando 75% das quantidades vendidas”, reforçou o TIP numa informação enviada à Lusa.

De acordo com dados do TIP, entre abril e julho de 2019, foram vendidos 767 mil Andantes Metropolitanos e, entre janeiro e julho deste ano, cerca de um milhão.

Já o Andante Municipal, válido para a área de um município registou, nestes mesmos períodos, mais de 12 e 44 mil assinaturas, respetivamente.

Quanto ao Z3, que permite viajar por três zonas, contou com 906 mil assinaturas entre janeiro e julho do ano passado, tendo baixado para as 299 mil este ano, em período homologo.

No geral, os dados referentes ao período de janeiro a julho deste ano demonstram ter havido um decréscimo de 18% na quantidade de assinaturas totais vendidas, relativamente ao mesmo período do ano anterior.

Em 2019, foram vendidos 1,6 milhões de títulos, tendo este ano baixado para os 1,3.

Com estes novos títulos Andante, em vigor desde abril de 2019, é possível viajar na rede de transportes públicos da AMP por 30 euros (três zonas ou na área de um município) ou 40 euros (toda a rede) mensais.

O Andante Sub13, que é destinado a crianças entre os quatro e os 12 anos (inclusive) e que permite a utilização gratuita dos transportes públicos em toda a AMP, regista cerca de 1.200 carregamentos mensais, observou o TIP.

“Esta média é fortemente condicionada pelo decréscimo ocorrido a partir do mês de março [altura do confinamento devido à pandemia de covid-19]”, sublinhou o TIP, destacando que em janeiro e fevereiro a média mensal foi de 2.800 carregamentos.

Já entre setembro e dezembro de 2019, a média mensal de carregamentos deste passe situou-se nos 4.300, de acordo com o TIP, agrupamento de empresas constituído pela Metro do Porto, STCP (Sociedade de Transportes Coletivos do Porto) e CP (Comboios de Portugal), que gere o Sistema Intermodal de Bilhética Andante.