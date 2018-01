Passwords. 41% dos utilizadores guarda-as sem segurança

O dilema é recorrente: à conta de email pessoal, junta mais uma ou duas profissionais. Mais as redes sociais, uma conta no site preferido de filmes e séries, a gestão dos movimentos bancários, os dados da conta para pagamentos online e, tudo somado, resulta num sem fim de passwords.

Uma investigação conduzida pela Kaspersky Lab em 32 países, incluindo Portugal, revela que 41% dos inquiridos guarda as suas palavras-passe de forma insegura e 21% confia no bloco de notas como auxiliar de memória. Outro dos comportamentos comum a 10% dos participantes neste estudo é o de ter uma palavra-passe única para aceder a todas as contas. A maioria dos inquiridos opta por passwords fáceis de memorizar em detrimento de alternativas mais seguras.

As contas bancárias ocupam o topo das preocupações de 59% dos participantes quando se trata de criar uma combinação de acesso segura. Em segundo lugar estão as aplicações de pagamento (40%) seguindo-se as compras online (31%).

A Kaspersky Lab alerta que estas são atitudes de risco uma vez que põem em causa a segurança das contas. A empresa revela ainda que 17% dos consumidores já enfrentou uma ameaça ou foi vítima de hacking (uma tentativa de acesso não autorizado às contas virtuais) nos últimos 12 meses.

No que ao comportamento dos portugueses diz respeito, o estudo revela que 50% dos inquiridos tem como preocupação principal a segurança das palavras-passe, seguindo-se a localização (46%) e a informação financeira (38%).

“Recordar-se de palavras-passe seguras é difícil o que significa que os utilizadores enfrentam um dilema diariamente – e muitas vezes esquecem-se das suas palavras-passe ou acabam por criar umas fáceis de decorar mas também fáceis de hackear”, explica Andrei Mochola, Diretor de Consumer Business na Kaspersky Lab. Para o responsável, há uma resolução que garante o descanso dos consumidores que passa por utilizar uma solução de gestão de palavras-passe, como o Kaspersky Password Manager, de acesso gratuito.