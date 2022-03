Patente europeia atribuída a tecnologia que mede o bem-estar do trabalhador

© Direitos reservados

Dinheiro Vivo 27 Março, 2022 • 16:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A associação Fraunhofer Portugal anunciou ter obtido uma patente europeia referente a uma tecnologia que permite analisar o movimento físico dos trabalhadores nos seus postos de trabalho e avaliar o risco ergonómico e o bem-estar dos profissionais.

A metodologia inovadora agora distinguida tem vindo a ser utilizada no âmbito de um projeto de 1,88 milhões de euros direcionado à Indústria 4.0. Trata-se do projeto Operator, liderado pelo MIT Portugal, para criar ferramentas que garantam o bem-estar (físico e mental) dos profissionais em ambientes industriais.

A inovação agora patenteada foi desenvolvida pelos investigadores do centro de investigação Fraunhofer Portugal AICOS (FhP-AICOS) Duarte Folgado, Marília Barandas e Hugo Gamboa, senior scientist no FhP-AICOS e professor na Universidade Nova de Lisboa, em colaboração com o Miguel Ângelo Carvalho, professor da Universidade do Minho.

No âmbito do Operator, centro de investigação FhP-AICOS é responsável "pela área de user research, pelo desenvolvimento tecnológico de wearables, algoritmos para análise de movimento e pela plataforma digital que permite reunir e cruzar dados quantitativos e qualitativos", lê-se num comunicado da organização.

De acordo com a informação avançada, "a análise da informação reunida possibilita a observação de elementos como a posição ergonómica, intensidade, tempo de trabalho e ambiente do local (como a temperatura), permitindo evitar lesões ou acidentes de trabalho e, consequentemente, aumentar a produtividade, competitividade e modernização industrial".