Patente Europeia com Efeito Unitário traz mudança - e riscos para PME

© Ilustração: Vítor Higgs

"Em Portugal as empresas que fazem uma utilização acima da média da propriedade intelectual são responsáveis por mais de 1 milhão de empregos e geram mais de 40% da totalidade do PIB português."

Os dados são atribuídos ao Instituto Europeu de Patentes e ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia e o enquadramento é dado pela RCF-PI, um dos escritórios líder na área em Portugal, que há quase um século se dedica à proteção das criações produzidas em ambiente empresarial, através do registo de marcas, patentes e designs.

Neste Dia Mundial da Propriedade Intelectual, os especialistas alertam para a importância e os impactos da Patente Europeia com Efeito Unitário para empresas e economia. Previsto para entrar em vigor a 1 de junho, o sistema vem alterar "o panorama de registo de patentes entre os 17 países que aderiram e ratificaram o sistema, de entre os 40 que participam da Organização Europeia de Patentes", explicam.

"Apesar de uma evolução positiva e de uma maior consciência da importância da proteção da inovação, a utilização da proteção por patentes pelas empresas portuguesas é ainda muito residual", concretizam, indicando que das mais 80 mil patentes europeias concedidas no último ano só 67 tiveram origem em Portugal. "Precisamos de um sistema que proteja e defenda as nossas micro e PME e que valorize a importância da Propriedade Intelectual para Portugal e para as empresas portuguesas", vincam.

Em causa estão as novas regras, mas também o facto de haver países que a elas não aderiram, criando desigualdades ao nível da concorrência - e trazendo fragilidade acrescida às PME portuguesas.

"O novo sistema permitirá a vigência em Portugal de todas as patentes concedidas a nível europeu, se os seus titulares o quiserem. Assim, anualmente, em vez da média habitual de entre 3500 a 4500 patentes validadas anualmente em Portugal, passarão a poder entrar em vigor cerca de 80 a 100 mil por ano." Para os especialistas, isto exigirá "um enorme esforço financeiro e técnico das PME nacionais para verificar/garantir a não violação de um gigantesco universo de patentes".

Para validar o argumento, a RCF-PI menciona um estudo da Comissão Europeia (Study on the Caseload and financing of the Unified Patent Court) que prevê o novo sistema poderá resultar em mais de 300 processos judiciais/ano para o país, por infração de patentes. "Só em custas judiciais, e tendo por base os valores das taxas de justiça deste tribunal, já conhecidas, o novo sistema terá um custo superior a 120 milhões euros/ano. O tecido empresarial português será afetado por estas mudanças e os principais beneficiados pelo novo sistema serão os seus grandes utilizadores, dos quais mais de 55% são empresas não europeias."

Entre os países que não aderiram ao sistema contam-se a vizinha Espanha, a Polónia, a Hungria, a Eslováquia e a Croácia, mas também o Reino Unido, que optaram por ficar de fora para defender os interesses económicos das suas empresas, dizem. "Também, como consequência do brexit, estão a ser reescritos/reinterpretados os textos legais relativos a esta nova realidade, sendo este, provavelmente, o último momento para os diferentes países que estão dentro do sistema colocarem, nesses textos, alguma salvaguarda para defesa dos interesses nacionais", alertam ainda.