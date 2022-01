Património dos 20 mais ricos do mundo cresceu 30% no último ano

Elon Musk, presidente da Tesla © HANNIBAL HANSCHKE / POOL / AFP

O ano 2021 foi o segundo ano em que o mundo viveu com a pandemia de covid-19. Se para muitos foi um ano de dificuldades, para os mais ricos do mundo foi um ano em que ficaram ainda mais ricos. O jornal espanhol El País escreve que as 20 maiores fortunas do mundo viram o seu património conjunto crescer em 2021 qualquer coisa como cerca de 440 mil milhões de euros, quase 30% mais.

Elon Musk, fundador e CEO da fabricante de carros elétricos Tesla, tornou-se no ano passado na pessoa mais rica do planeta, "roubando" o título a Jeff Bezos, fundador da Amazon. O aumento do património de Musk deveu-se sobretudo à subida das ações da Tesla.

Aliás, recentemente foi noticiado que Elon Musk vendeu ações da Tesla no valor de 1020 milhões de dólares. Já em dezembro, o empresário tinha feito saber que ia pagar 11 mil milhões de dólares em impostos.

Em terceiro lugar, nesta lista dos mais ricos, está o francês Bernard Arnault, presidente e diretor executivo da LVMH, a maior empresa de artigos de luxo do mundo. Bill Gates, Larry Page e Mark Zuckerberg são os nomes que se seguem. Em sétimo está Sergey Brin, co-fundador da Google (com Larry Page). Em oitavo o ex-CEO da Microsoft Steve Ballmer e em nono Warren Buffett.

A meio da tabela está Larry Ellison, co-fundador da tecnológica Oracle, e em décimo primeiro, a segunda francesa (e europeia) Françoise Bettencourt, empresária e herdeira dos fundadores da L"Oreal.

O terceiro europeu na lista dos 20 mais ricos surge em 16 e é Amancio Ortega, o fundador do grupo Inditex, que tem marcas como a Zara e Massimo Dutti.