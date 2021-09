Patrões pedem redução de IRC com escalões e IVA a 10% na restauração

Conselho Nacional das Confederações Patronais em Lisboa © Tiago Petinga/Lusa

O Conselho Nacional das Confederações Patronais (CNCP) aprestou esta quarta-feira propostas de reduções fiscais para o Orçamento do Estado de 2022, incluindo mudanças no IRC, incluindo derrama estadual e tributações autónomas, IVA e IRS.

Para o IRC e derrama, as confederações pretendem a criação de escalões diferenciados de tributação, sendo que a intenção quanto à derrama é a sua progressiva eliminação. No IVA, os patrões pedem a descida da taxa intermédia, aplicada pela restauração, dos 13% para os 10%, seguindo aquela que tem sido a experiência de alívio noutros países europeus em função do impacto da pandemia.

"São propostas realistas, não são maximalistas, mas são propostas fundamentais para que as empresas possam recuperar, o emprego possa recuperar, e o crescimento económico possa recuperar para níveis que já teve anteriormente", defendeu João Vieira Lopes, porta-voz do CNCP, afirmando que as empresas não pretendem "exigir a Lua" na proposta que saia do parlamento este outono.

Na área do IRC, o Conselho pede desde logo a extinção do Pagamento Especial por Conta, numa medida para redução de custos de contexto e avança com três escalões de matéria coletável para tributação: 15% até aos 100 mil euros; depois, 18% até aos 10 milhões de euros; e 21% acima desse valor.

Mesmo sem uma avaliação de impacto das propostas, as organizações empresariais entendem ainda assim que esta não será a medida com mais impacto. Antes, a eliminação progressiva da derrama estadual aplicada aos grandes lucros e a redução das tributações autónomas serão as medidas mais fortes do ponto de vista da redução de impostos nas empresas.

Neste capítulo, o alívio proposto para a derrama estadual passa por subir os tetos de aplicação do imposto e reduzir a taxa máxima aplicável. O CNCP entende que a taxa de 3% deve aplicar-se apenas a lucros acima de cinco milhões e até 15 milhões, sendo a taxa de 5% para valores a partir daí e até 50 milhões de euros. No último escalão, a taxa desceria dos 9% aos 7%, aplicando-se a lucros apenas acima dos 50 milhões de euros - e já não 35 milhões de euros.

Quanto às tributações autónomas, a ideia é aumentar o número de escalões para que a taxa mais elevada, nos 35%, seja apenas aplicadas na compra de veículos acima de 60 mil euros (atualmente, 35 mil euros).

Noutras medidas com impacto na cobrança do imposto, o CNCP defende o prolongamento de crédito fiscal extraordinário ao investimento, o alargamento das deduções por lucros reinvestidos (para todas as empresas, até 50% da coleta, e sem limites ao investimento), e o alargamento das deduções para reforço de capitais próprios (também até 50%).

Já no que diz respeito ao IVA, as confederações pedem a descida da taxa intermédia para 10% durante o próximo ano, citando exemplos semelhantes na opções fiscais dos governos da Alemanha, Bélgica, Reino Unido, Áustria, Bulgária, Chipre e Grécia, durante o período da pandemia, e da Irlanda nos planos de relançamento económico.

Em atualização