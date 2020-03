Patrões querem mudanças no regime de férias, sindicatos reunidos

É uma das denúncias apresentadas pelas organizações sindicais, que dão conta de trabalhadores forçados à antecipação do gozo de férias durante o atual período de pandemia que obriga muitos ao isolamento. Mas, para as associações empresariais, é uma solução para minorar a quebra de atividade. A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) sugere alterações ao regime de marcação de férias previsto no Código do Trabalho durante a crise do coronavírus.

Com o governo a recolher propostas até às 19h, após o que deverá anunciar novas medidas de apoio às famílias e empresas, a CIP antecipou já em comunicado oito propostas para “uma situação verdadeiramente excecional, avassaladora, disruptiva, para a qual ninguém estava preparado”.

Entre as medidas defendidas, está o ajustamento “do regime de marcação e gozo das férias às necessidades específicas que a situação requer”.

Além disso, a CIP quer que sejam alargados os critérios de elegibilidade às linhas de crédito abertas pelo governo para PME e que os juros cobrados sejam bonificados (neste momento, os bancos fixam as taxas sem bonificação, apenas com o intervalo de spreads a ser pré-determinado).

A CIP também quer que o Estado acelere “os pagamentos às empresas de todas as entidades públicas” e regularize “com particular urgência todos os que se encontram em atraso” e que sejam suspensos os prazos para o pagamento de todas as obrigações ao fisco e Segurança Social.

No regime de lay-off adaptado, já criado para o atual contexto, a CIP quer que haja maior clarificação das obrigações do Estado, das empresas e dos trabalhadores.

Por fim, quer que haja “medidas sobre as greves dos estivadores que decorrem no Porto de Lisboa e de Setúbal” e uma “definição clara do que se entende por serviços essenciais, incluindo o setor alimentar”. Nestes sectores, por exemplo, não há lugar à determinação unilateral de teletrabalho, de acordo com a legislação de emergência publicada até aqui.

“A empresas e trabalhadores é exigida uma capacidade de adaptação e de sacrifício nos próximos tempos, capaz de salvar a economia, as empresas e os postos de trabalho”, defende a CIP no quadro do que diz ser “um estado de calamidade pública que nos convoca a todos para o desafio patriótico de salvar a vida dos nossos concidadãos e o futuro do país”.

CGTP aponta “muitas violações” de direitos

Já da parte das centrais sindicais, tem havido denúncia de atropelos aos direitos dos trabalhadores, sendo uma das queixas, precisamente, a de marcação de férias unilateralmente em violação da lei. As leis laborais preveem que as férias são marcadas por acordo e que, não o sendo, podem ser marcadas unilateralmente pelo empregador, mas dentro de períodos específicos, salvo acordo coletivo em contrário: de 1 de maio a 31 de outubro nas PME, com exclusão do sector turístico, onde apenas 25% do período de férias deve ser gozado nesse período.

Esta foi uma das situações discutida ontem em reunião por videoconferência do Conselho Permanente de Concertação Social, com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, a responder às denúncias referindo o que prevê a lei e com a constatação de que “o momento que vivemos é mesmo de exceção e é grave”.

No encontro, o governo pediu aos parceiros sociais que remetessem até hoje, às 19h, propostas de medidas para mitigar os impactos da crise do novo coronavírus. As lideranças da UGT e da CGTP estão a esta hora reunidas para as decidirem.

Ontem, no final da reunião, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, deixou em vídeo um apelo “a todos os trabalhadores para que estejam vigilantes, até porque já temos detetadas muitas violações dos seus direitos,”. “Sabemos que as empresas estão, em muitas situações, a não aceitar os direitos dos trabalhadores, a querer inclusive alterar esses direitos e reduzi-los, aproveitando-se desta situação que estamos a viver”, denunciou.

A intersindical considerou que as medidas adotadas até aqui “mantêm os desequilíbrios” e defendeu que se evite uma “enorme perda de rendimentos por parte dos trabalhadores”.

“A CGTP considera que é fundamental que os rendimentos dos trabalhadores se mantenham na sua totalidade para que, assim, trabalhadores e suas famílias possam efetivamente fazer face a esta situação, às despesas acrescidas que muitos terão de ter para poderem estar com os filhos em casa, afastados do local de trabalho. Necessidades que serão até de despesas de água, de luz, de alimentação a que terão de fazer face e que não estariam previstas se estivéssemos numa situação normal”, apelou Isabel Camarinha.

Os rendimentos das famílias, juntou, serão determinantes para que “a nossa economia não tenha uma recessão, para que a nossa economia continue a funcionar, e para que assim, quando passarmos esta fase difícil, a retoma seja mais fácil e o desenvolvimento económico se garanta”.

Durante o dia de hoje, entretanto, o ministro das Finanças e o ministro da Economia estarão a preparar um novo pacote de apoio à economia, segundo avançou ontem primeiro-ministro, António Costa, em entrevista à Sic, com vários sectores da economia a pedirem ao governo que escale os apoios e depois de os ministros das Finanças da Zona Euro terem decidido também que os países não devem olhar a despesas para suportar as respetivas economias.

O Conselho Permanente de Concertação Social tem agora nova reunião agendada para quinta-feira.

Atualizado pela última vez às 13h31