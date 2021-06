Paul De Grauwe. "Regras do Pacto não têm qualquer base científica"

Lisboa, 26/11/2012 - Entrevista ao economista Paul De Grauwe, fotografado esta tarde na Gulbenkian (Diana Quintela / Global Imagens) © Diana Quintela / Global Imagens

"As regras numéricas europeias não têm qualquer base científica", criticou o economista belga Paul De Grauwe, numa intervenção sobre o futuro da economia e das finanças públicas.

O professor da London School of Economics (LSE) e também vice-presidente do conselho científico do Conselho das Finanças Públicas (CFP) português foi um dos oradores principais da Cimeira da Recuperação, que encerrou a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, esta quarta-feira.

Para este reputado especialista em políticas públicas, além de não terem base científica, nos últimos 20 anos, as regras do Pacto de Estabilidade já foram suspensas três vezes (pela França e Alemanha no início dos anos 2000) e agora por causa da pandemia, por exemplo.

As regras problemáticas são 3% do PIB como limite para o défice público, os 60% de limite para a dívida e a regra do saldo estrutural equilibrado.

Se são regras e estão no tratado, então deviam ser cumpridas -- se são suspensas de forma casuística, quando dá jeito, só significa uma coisa: este Pacto "tem credibilidade zero", atirou.

Para De Grauwe, "esta abordagem falhou" e se não tem base científica então "os políticos eleitos não as vão seguir quando estiverem sob pressão porque a economia está a passar dificuldades, levando ao sofrimento de milhões de pessoas".

Alternativa? "Em vez de regras numéricas precisamos de análises de sustentabilidade da dívida", defendeu.

"Existe um consenso crescente de que a nova governação [ao nível das finanças públicas] deve ser baseada em análises de longo prazo sobre a sustentabilidade da dívida.".

Além disso, os orçamentos deviam estar organizados de outra forma para poder libertar o investimento público. Segundo De Grauwe, devia haver um orçamento e um saldo orçamental de capital (onde estaria o investimento) e outro que seria o orçamento corrente.

Para o economista, o investimento público não pode ser só considerado uma despesa (passivo) porque ele traduz-se em ativos que tem valor e que, se bem aplicados, superam essa despesa. Ou seja, o investimento público líquido seria positivo e isso devia ser refletido de alguma forma nas contas públicas dos países.

"Precisamos de dar prioridade absoluta ao investimento " e de remover as regras europeias "absurdas" que o limitam.

"O Compacto Orçamental da zona euro exige que os países entreguem orçamentos equilibrados ou próximos do equilíbrio em termos estruturais", já descontando os efeitos positivos ou negativos da conjuntura.

Para o professor da LSE, isto "implica que os investimentos públicos não possam ser financiados por emissão de dívida". "Não faz qualquer sentido económico esta regra".