Paula Franco e José Araújo voltam a disputar eleições para a Ordem dos Contabilistas

© Pixabay

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Outubro, 2021 • 11:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A eleição dos órgãos sociais da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) está agendada para 18 de novembro e conta com dois candidatos, os mesmos que há quatro anos disputaram uma segunda volta.

As últimas eleições, há quatro anos, foram marcadas por uma ação judicial contra duas das quatro listas concorrentes, alegadamente por não reunirem as condições exigidas na lei, e este ano os candidatos Filomena Martins e Lopes Pereira não concorrem, deixando a disputa para Paula Franco e José Araújo.

Esta é a terceira vez que cerca de 69 mil membros inscritos na Ordem são chamados a escolher o bastonário, depois da morte, em 2016, de Domingues de Azevedo, que liderou a Ordem durante duas décadas, que foi substituído por Filomena Moreira, e a partir de 2018 por Paula Franco, que venceu José Araújo na primeira volta de eleições, mas sem maioria absoluta, e confirmou a eleição na segunda volta.

José Araújo foi da Comissão Instaladora da Associação dos Técnicos Oficiais de Contas (ATOC), na origem da atual OCC, mas saiu dos órgãos sociais em 2000, alegando ter uma visão diferente para a profissão, enquanto Paula Franco, antes assumir a liderança da Ordem, foi assessora dos bastonários Domingues de Azevedo e Filomena Moreira.

"Não só alcancei os objetivos com que me apresentei enquanto candidata como, largamente, os superei. É com este espírito e energia redobrada que me apresento à reeleição como bastonária", escreve Paula Franco, numa mensagem que acompanha um vídeo que gravou para publicar na página de internet da candidatura, cujo mote é "todos contam".

A bastonária, na gravação, explica que se recandidata para "continuar o grande trabalho" iniciado há quatro anos, "de inovação, de proximidade e de amizade", e anuncia haver "muito a fazer" até 2025, como "elevar e dignificar" a profissão de contabilista certificado, transformar a profissão "num mundo completamente consistente" em termos do que é transmitido pelos contabilistas à sociedade, no sentido de um maior rigor, otimização e maior proximidade dos clientes, dos empresários.

"Os próximos quatro anos serão anos de consolidação, de unificação de todos os contabilistas certificados, em que a unidade nos vai trazer aquilo que tanto precisamos, que é uma profissão a uma só voz", diz na mensagem gravada, acompanhada da lista de "maiores conquistas" da Ordem nos últimos quatro anos, como a formação dos contabilistas, notoriedade e exposição, dignificação da profissão, ou a conquista de um "equilibro", com "rigor e saúde financeira de mãos dadas", ou de ganhos de eficiência com "o triplo" dos pareceres e redução dos tempos de espera.

O justo impedimento (justificação de doença para entregar mais tarde as declarações fiscais), as férias fiscais e as medidas de garantia dos direitos dos contribuintes, relativas à responsabilidade subsidiária dos contabilistas certificados, agora responsabilizados apenas quando há dolo, são algumas das conquistas que a bastonária destacou no seu mandato, em declarações à Lusa.

O balanço é contrariado por José Araújo que, na sua página de internet de candidatura, com o mote "dignificar a Ordem e valorizar os contabilistas", defende que, contudo, a OCC, apesar de ser uma das Ordens com mais membros, representa uma classe "pouco respeitada" pela Autoridade Tributária, "mal valorizada" nas empresas e "não devidamente reconhecida" pela sociedade.

"Não nos resignamos a uma realidade que desprestigia a profissão ou a um futuro cheio de desafios e ameaças, como a desmaterialização, os regimes simplificados/forfetários, novas funções e atividades, cujos atores atuais já demonstraram que não são capazes de resolver", afirma na sua página de internet de candidatura, listando se seguida os objetivos da sua eleição.

Entre eles estão fortalecer as relações com organismos públicos e a tutela, "criar condições ajustadas enquanto interlocutores" entre o Estado e os contribuintes, encetar iniciativas para a revogação do envio do SAF-T da contabilidade, implementar "o verdadeiro conceito" de férias fiscais, operacionalizar o justo impedimento, zelar pela saúde e bem-estar da classe e constituir, operacionalizar Colégios de Especialidade "diferenciadores e agregadores" dos graus de especialização dos contabilistas e criar uma plataforma de serviços que regule a lei da oferta e da procura.

José Araujo conclui a mensagem de candidatura prometendo "mudar o sentimento atual de muitos colegas em quererem abandonar a profissão e até desejarem que os seus filhos não a abracem", e definindo que o seu objetivo é deixar a profissão melhor, preparando os profissionais para a digitalização e recuperar a qualidade de vida dos contabilistas, nomeadamente através de medidas como a reorganização do calendário fiscal, eliminando obrigações fiscais que diz estarem sobrepostas.

As recentes declarações da Bastonária da OCC à Lusa, anunciando que "a prestação de contas vai mudar completamente", são preocupantes para o candidato a bastonário, que diz não existir, atualmente, nenhum trabalho em curso nas organizações responsáveis pelas normas internacionais de contabilidade (IFAC e fundação IFRS) sobre a substituição do atual modelo de prestação de contas, e que tais declarações criam instabilidade numa altura em que empresas têm de se preocupar com o futuro.

"Existe, sim, uma preocupação crescente com o relato sobre questões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, direitos humanos e combate à corrupção e ao suborno, enquanto informação complementar à informação económica e financeira", reconhece José Araújo, elegendo ainda o ficheiro SAF-T, com reporte dos dados ao fisco em tempo real, como mais um motivo de luta.

"Se conseguir ser eleito, no dia seguinte, vou interpor uma ação na União Europeia" sobre o ficheiro SAFT, anunciou em declarações à Lusa, salientando ser necessário aferir se o reporte de dados pedido pelo fisco aos contabilistas, com dados das empresas, incluindo pessoais, não viola as regras europeias e as regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGDP), e criticando o facto de Paula Franco "não ter reagido às declarações" do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Mendonça Mendes, no parlamento, em abril, a propósito desse envio do ficheiro para criar um "IRC simplificado" com base na contabilidade.

"Isso sim, deveria merecer a preocupação da OCC e dos contabilistas certificados", comenta, salientando a importância de a comunidade contabilística - que incluí profissionais, investigadores, estudantes de contabilidade, professores e escolas superiores - se unir em defesa da contabilidade e do relato contabilístico, caso contrário diz temer um "futuro preocupante, no mínimo".