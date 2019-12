“Minimizar a burocracia, justiça célere e justa e um sistema fiscal normalizado”

O Dinheiro Vivo, no âmbito do 8º aniversário, desafiou gestores, empresários e académicos a apresentar uma ideia para Portugal na próxima década. Veja as propostas de Paulo Gil André, managing partner da Baker Tilly.

Uma proposta para Portugal na próxima década

Portugal is friendly for business. Business environment. Portugal deve posicionar-se como uma geografia com um business environment de referência (friendly for business), convidativa a quem quer iniciar e desenvolver negócios e a quem procura lazer. Para tal, deverão ser identificadas e afinadas as variáveis que os empresários valorizam: minimizar a burocracia, imprimir rapidez nos processos de negócio (licenciamentos, registos, contratos), disponibilizar uma justiça célere e justa e um sistema fiscal normalizado, estável/previsível e justo. Promover a formação em new business (tecnologia, ciências da vida, economia circular, ambiente, e todas as indústrias que substituam a importação), para aportar ao mercado de trabalho recursos qualificados e competentes. Combater a corrupção e tornar e elevar ainda mais o sentimento de segurança que o país transmite.

Uma ideia para a sua empresa na próxima década

Na próxima década a Baker Tilly vai levar ao limite a automatização e digitalização dos seus processos de suporte aos serviços que presta. As oportunidades estão em diversas áreas. Data analytics, machine learning, workflow systems, entre outras ferramentas e metodologias de trabalho, potenciam ganhos de eficiência significativos nas áreas de financial audit e financial outsourcing. A automatização dos processos de recolha de informação, análise de dados, e correlação de variáveis independentes, assegura conclusões mais acertadas e melhor suportadas. Estas ferramentas permitem passar de análises suportadas em amostras para a análise de todos os itens da população, melhorando a base que suporta as conclusões. A digitalização e as ferramentas de gestão do workflow, facilitam, aceleram e baixam os custos de comunicação (recolha de informação e partilha de dados e conclusões) e a Baker Tilly vai aproveitar esta oportunidade e partilhar os benefícios obtidos com os seus clientes, proporcionando um serviço diferenciado e de valor acrescentado aos seus clientes.