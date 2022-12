Sara Ribeiro e José Milheiro 03 Dezembro, 2022 • 07:00 Partilhar este artigo Facebook

O presidente do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários (SNQTB) defende a criação de estímulos para incentivar a poupança dos portugueses não só a" curto, mas também a médio e longo prazo. Sobre a paz social na banca, Paulo Gonçalves Marcos diz que não vê motivos para os bancos avançarem com mais processos de reestruturação.

O Governador do Banco de Portugal tem defendido a subida das taxas de juro praticadas pelos bancos na remuneração das poupanças como forma de controlar a inflação e que esta é uma função social dos bancos. Concorda?

Sim, embora normalmente não estejamos de acordo com várias coisas que diz o Governador. É óbvio que os bancos prestam uma função social e por isso têm uma regulação especial e uma licença que, na prática, permite criar moeda e com isso gerar economia. É preciso lembrar que os bancos centrais, e o Banco Central Europeu, têm muita culpa neste pico de inflação porque durante seis anos praticaram taxas de juro negativas, tendo com isso impulsionado a criação de moeda e, quiçá, bolhas especulativas em alguns mercados do norte da Europa na área dos ativos imobiliários. [...] Mas faz sentido ser consequente, isto é, criar o enquadramento legal, regulatório e fiscal, que incentive os portugueses a fazer poupanças de médio e longo prazo.

Ou seja, não apenas poupança ao deixar o dinheiro no banco, mas investir em PPR?

Sim, há claramente uma oportunidade, considerando que temos taxas de substituição, entre o último salário e aquilo que vão ser as pensões, que são muito baixas. Portanto, uma das coisas é fazer como se faz no norte da Europa em que se estimula a criação de um segundo e terceiro pilar. É importante remunerar as poupanças, não de curto prazo, mas acima de tudo de médio e longo prazo. Deve haver um conjunto de estímulos para que empresas, entidades patronais, associações, sindicatos e famílias, desenvolvam um verdadeiro mercado de segundo pilar.

Com quase dois mil milhões de euros de lucros até setembro, os cinco maiores bancos portugueses têm argumentos para não remunerar os trabalhadores?

Obviamente que não. Aliás, isto parece uma piada de mau gosto, mas a maior parte destes bancos presentes em Portugal são subsidiárias ou controlados por bancos estrangeiros. [...] Aqui temos um problema muito grave, porque houve um conjunto de sindicatos, por uma qualquer estratégia com certeza defensável, que no início do ano se prestaram a fazer um acordo em que se previa aumentos médios na casa dos 1%. Já na altura as expectativas de inflação apontavam para algo, no mínimo, na casa dos 4%. As negociações da banca, tipicamente, arrastam-se por dez ou onze meses e depois são feitas de forma retroativa, e este ano houve uma alteração do padrão. Portanto, a resposta é que existem todas as condições e noutras geografias, por vezes, os mesmos bancos têm políticas de remuneração muito mais adequadas. Esta semana, só para dar uma ideia, a associação espanhola de bancos celebrou um acordo para 2023 de 4,25% apesar de ter um acordo celebrado a três anos em que previa 1,5% para 2023. Fez uma revisão antecipada do acordo, precisamente para ir ao encontro daquilo que achamos que será a inflação core. [...] Portanto, acho que este é um bom exemplo do outro lado da fronteira, os 4,25% e deste lado não sabemos, mas foi 1% este ano. Há aqui claramente uma dualidade sobre a qual é preciso agir.

Entre 2011 e 2021, de acordo com as séries longas do Banco de Portugal, foram perdidos 21310 postos de trabalho no setor e menos 3027 trabalhadores do que em 2020. Igual tendência está a acontecer no número de agências. Este ano continuam em curso processos de restruturação? Que balanço pode fazer?

Os números agregados que saíram a semana passada referiam-se ao setor financeiro, portanto, incluem também as atividades de seguro. Do lado da banca, a maior parte das instituições financeiras de proximidade fecharam agências. Ainda hoje estava a ver os números do Novo Banco e, aquando do colapso do BES, tinha 7500 trabalhadores e hoje tem pouco mais de 4000. Nessa altura, tinha 700 balcões e hoje tem 300. Portanto, há claramente um emagrecimento que só não é tornado pior nas estatísticas porque houve alguns bancos de capitais franceses que deslocalizaram e criaram em Portugal centros de competência que prestam serviços partilhados ao longo da Europa. Por um lado, estamos a assistir ao fenómeno da digitalização e é impossível parar o vento com as mãos, mas aqui também houve muito oportunismo, nomeadamente em 2021, quando houve processos de restruturação mandados por geografias fora de Portugal.

Como assim?

Ou seja, estas casas-mãe mandaram cortar custos pela Europa toda e em Portugal não houve capacidade de resistir à pressão, tendo acabado por haver um corte mais desproporcional ao que seria razoável. Assim como as pessoas continuam a ir aos supermercados, continuam a ir ao seu balcão para contratar um crédito. Mal comparado, mas até os não crentes continuam a ir à igreja nos batizados e funerais. Continua a haver um conjunto de situações em que se requer a presença cara a cara e, portanto, as agências e os gestores de proximidade continuam a ser importantes. Não vejo razão nenhuma para que o movimento continue. Pelo contrário, vejo cada vez mais deslocalização de postos de trabalho qualificados de outras geografias para Portugal. Os trabalhadores portugueses são qualificados, são resilientes, e parece que são bastante mais mal pagos do que nos mesmos empregos noutras geografias.

Diz que nada justifica que continuem os processos de restruturação. Está em causa a paz social?

Em 2021 houve três greves na banca: uma na CGD a que aderiram três dos seis sindicatos; uma greve no Santander e uma greve no Millennium em que aderiram os sindicatos todos. Foi a primeira vez, desde 1987, em que foi decretada uma greve em uníssono por todas as estruturas, quer pelos sindicatos independentes, quer pelos sindicatos afetos às centrais político-partidárias. Não antevejo que 2022, que está quase a acabar, e que em 2023 haja necessidade. Não me parece que seja necessário fazer processos de despedimento, aliás, nem me parece minimamente aceitável. Agora, os bancários estão num ponto de rutura. Depois de uma inflação de 10%, os bancos a duplicar os resultados em 2022, tabelas salariais a serem negociadas com quem representa menos de metade dos trabalhadores e que aceitam aumentos médios entre 1% e 1,1%, estamos a falar de perdas superiores a um mês num só ano. Portanto, se para o ano não houver uma séria reivindicação, se os sindicatos não se unirem e se os trabalhadores não exigirem das lideranças sindicais firmeza de atuação, então vamos ter outra enorme perda de rendimentos.

Disse que 2023 vai ser um ano muito combativo e falou na importância da união. Os diferentes sindicatos vão realmente unir-se? Nos últimos tempos não se tem verificado essa união...

Desde que cheguei a estas funções uma das coisas que me fez mais impressão foi a falta de concertação. E acho que os bancários também já perceberam que não faz sentido os seus representantes andarem desunidos. Desde que aqui chegámos, reiteradamente, e fizemo-lo seis anos consecutivos, escrevemos uma carta a todos a convidá-los para virem à mesa de negociação em conjunto. [...] Porque isto de ser independente dá muito trabalho, não dá benesses, queremos ser próximos dos sócios, mas sem sermos próximos num sentido negativo de quem quer que esteja no poder político. Isto não é uma alavanca para nos aproximarmos do poder político. Nunca poderíamos assinar acordos minorantes em anos que toda a gente antevia que seriam maximizantes em inflação e em resultados líquidos dos bancos. Vou voltar a escrever a todos os meus colegas para nos juntarmos a uma só voz novamente, e acho que será difícil recusarem o convite.



A exigência razoável que falou são os 6,25% que pede, apesar de em Espanha a negociação ter ido para os 4,25%, muito abaixo do valor da inflação? Se não chegarem a estes patamares, e também considerando que há uma grande penetração da banca espanhola em Portugal, este valor de 4,25% seria aceitável pelas administrações dos bancos?

Deixem-me colocar isto em contexto: em Espanha, o acordo de rendimentos que foi celebrado para três anos, em média, deu mais do que os acordos que alguns sindicatos apressadamente assinaram em Portugal. Portanto, a base de partida é outra, além de que os salários médios neste setor de intermediação financeira, são 40% a 60% mais altos para as mesmas funções em Espanha. Finalmente, enquanto cá se fizeram despedimentos coletivos - e dissemos na altura que, grande parte, foi sem qualquer necessidade ou fundamento -, em Espanha, o mecanismo de redução passa, tipicamente, por reformas antecipadas e programas com muito mais conteúdo social. Portanto, estamos a falar de realidades diferentes, com bases diferentes. Temos de ver 2023 combinado com o nível de exigência que não foi possível ter em 2022, mas que creio que, não havendo interferência política, a razoabilidade das nossas reivindicações vai fazer-se sentir.

Alguns bancos, como a CGD, o BCP, ou Santander avançaram com apoios pontuais extraordinários aos trabalhadores, no sentido de aliviar o impacto da inflação. É este o caminho ou isto é uma cenoura no pau à frente do burro?

Escrevemos aos bancos todos, portanto, às 47 entidades presentes em Portugal, no dia 23 de setembro, solicitando aquilo que disse que se chama uma verba de sentido único entregue para mitigar os efeitos da inflação, mas que não substitui os termos da negociação coletiva. [...] Há cinco bancos - entre os quais o maior e o terceiro maior da Europa - que ainda não fizeram movimentos em Portugal, assim como dois bancos do Top 5 dos bancos de retalho. Mas apraz-me registar que, por exemplo, já várias entidades fizeram como bancos de cariz local. Acho que esta é a forma de gerir, é perceber os problemas das pessoas com quem esses dirigentes trabalham. Portanto, vejo com alguma estupefação como é que dois grandes bancos de retalho em Portugal e três entidades gigantescas à escala europeia, não o fazem em Portugal.

Estas ajudas pontuais e extraordinárias também têm sido realizadas pelo Estado. Como é que tem visto estes apoios do Estado para os contribuintes?

Sou insuspeito, mas vejo muito bem. Acho que devia haver um apoio muito mais vibrante aos trabalhadores que têm de fazer deslocações pendulares para ir trabalhar, e outros países têm apoios mais generosos. [...] Uma medida que em devido tempo saudámos foi o decreto de lei 57C/2022, publicado no início de outubro sobre o componente extraordinário aos pensionistas. Aplaudimos a medida, mas aí só temos uma discordância que levaremos às últimas consequências, que é, num universo de 3,16 milhões de pensionistas, ficarem de fora 50 mil reformados pensionistas bancários.

O parecer que pediram a Rui Medeiros sobre esta temática gerou fortes críticas por parte de outros sindicatos. Como vê estas críticas e o que quer dizer com ir até às últimas consequências?

Pedimos à senhora Provedora da Justiça, ao senhor Presidente da República e aos grupos parlamentares para solicitarem ao Tribunal Constitucional para averiguar a inconstitucionalidade do decreto-lei porque ele viola o princípio da igualdade. É nosso entendimento que foi uma peça legislativa muito infeliz. Quanto à outra questão, pedir um parecer a um constitucionalista é uma coisa que toda a gente disse que ia fazer, nós fizemo-lo. E, por isso, aceito todas as sugestões, todas as críticas de espírito democrático. Acho que todos os sindicatos estão em uníssono nesta questão e, portanto, não vejo divergência de fundo sobre isto.