Paulo Macedo: Controlar inflação é essencial para evitar agravar da crise

Paulo Macedo lembrou neste encontro que a incerteza sobre as economias alemã e chinesa ainda é grande. Sendo que esta última tem sido prejudicada pela autoimposta política da covid-zero. © Helder Santos/Aspress

Francisco de Almeida Fernandes 26 Outubro, 2022 • 08:31

Num contexto económico e político marcado pela incerteza, não há previsões que resistam à prova do tempo, acredita Paulo Macedo. O presidente da comissão executiva da Caixa Geral de Depósitos (CGD) traçou, ainda assim, um cenário macroeconómico para 2023 durante o mais recente Encontro Fora da Caixa, no Funchal, onde fez questão de sublinhar que, desta vez, a banca não será parte do problema na crise que se adivinha. "Existem várias diferenças [em relação à crise financeira de 2008-2011]. Espera-se que os bancos façam parte da solução", perspetivou na segunda-feira no Teatro Municipal Baltazar Dias, durante uma iniciativa dedicada ao tema "Exportar, Crescer e Inovar".

As instituições financeiras estão hoje mais sólidas e com melhores resultados, que Macedo diz não serem, ainda, reflexo do aumento das taxas de juro. "Partimos para esta crise com bancos mais saudáveis. É o caso da CGD, mas também da generalidade dos bancos", considera. Macedo refere que, apesar das dificuldades vividas durante a pandemia e já este ano com as consequências da guerra, "a poupança se tem mantido nos particulares" e menos nas empresas, cujo "consumo de depósitos" tem vindo a aumentar para fazer face aos aumentos de custo.

A incerteza em relação ao destino das economias alemã e chinesa é um fator a ter em conta na definição de cenários, já que será importante perceber se a Alemanha irá, ou não, conseguir escapar à recessão e, caso não consiga, que efeito dominó terá na Europa. O modelo de desenvolvimento recente do país liderado por Olaf Scholz estava, diz Macedo, sobretudo assente "em energia barata que vinha da Rússia" e num "modelo de exportações para a China". O gigante asiático, por outro lado, tem sido prejudicado pela autoimposta política de covid-zero que interrompe, sucessivamente, o ritmo das cadeias de abastecimento que tem forçado as multinacionais do Ocidente a procurar alternativas. A "grande incerteza é o que vai acontecer às relações [comerciais da China]", ainda que o líder da CGD não tenha dúvidas de que, cada vez mais, "as grandes empresas não vão querer estar dependentes" do mercado chinês.

Baixa taxa de desemprego e crescimento de Portugal são fatores positivos em contexto de desafios económicos.

Certo é, assegura, que os custos crescentes na cadeia de abastecimento estão para durar. A tendência será que as empresas transitem do modelo just in time, em que a produção trabalhava quase ao ritmo da procura, para um modelo just in case, que leva as organizações a aumentar capacidade de armazenamento de stocks para evitar dependência excessiva de um fornecedor. Com isso vem igualmente a procura por uma aproximação à produção e a diversificação da sua origem, cumprindo dois objetivos de uma assentada - por um lado, evitar cenários como os que tem vivido a indústria automóvel com a interrupção das linhas de montagem por falta de semicondutores e, por outro, cumprir objetivos relativos à sustentabilidade.

Acelerar na transição energética

A crise energética que caiu sobre a Europa é mais um elemento da equação económica que tem obrigado os Estados e as empresas a adaptarem-se. Se os objetivos climáticos pré-guerra na Ucrânia já sublinhavam a importância de usar cada vez mais energias renováveis, nos últimos meses essas metas ganharam nova urgência à boleia do aumento do custo do gás e da eletricidade. Aliás, de acordo com informação avançada pelo líder da CGD, na sede do banco público, em Lisboa, haverá "um aumento de um ano para o outro de custos na ordem dos 6 milhões de euros" - e este, aponta, é um valor que já tem em conta os esforços para a redução do consumo e aumento da eficiência.

Para muitos gestores, a subida da fatura energética é uma dor de cabeça. "Os setores mais vulneráveis aos aumentos da energia [são] as cerâmicas, as siderúrgicas ou as empresas de transporte", exemplifica. O professor da Universidade do Minho Fernando Alexandre acredita, por isso, que é preciso "acelerar a transição para podermos ser mais eficientes" e diz que as empresas querem fazê-lo, até porque prevê-se que, com a mudança na estrutura da economia, os preços se mantenham elevados "durante muito mais tempo". Nesta missão, a Caixa diz que "a banca quer financiar a transição energética" e apoiar as empresas na redução da pegada de carbono, essencial para assegurar a competitividade e o acesso ao financiamento que, cada vez mais, está acoplado ao cumprimento de medidas de governança ambiental, social e económica (ESG).

Um país mais resiliente

Mas nem tudo é negativo. A economia nacional está, como a banca, em melhores condições para fazer face aos obstáculos do contexto internacional. "Apesar de termos uma inflação elevada, e isso tem sido um problema significativo, também temos alguns aspetos bastante relevantes positivos como, por exemplo, o baixo desemprego com que estamos e que se perspetiva [para o próximo ano]", aponta. Ao contrário do que aconteceu há quase uma década, quando a falta de emprego chegou ao patamar dos 17,1%, o governo prevê que a taxa de desemprego estabilize, este ano e no próximo, em 5,6%, o que, a confirmar-se, significa uma queda dos 6,6% registados em 2021.

Para Paulo Macedo, é fundamental que os esforços do Estado estejam concentrados na limitação da taxa de inflação e das taxas de juro, que embora tenham "um impacto para as famílias" e para as empresas, será "muitíssimo menos proporcional do que os custos de energia". "Até ao final do ano e no início de 2023, o que vemos é um cenário de taxas de juro no patamar dos 3%. Este cenário só é possível se a inflação for contida", reforça.

Embora a incerteza e a instabilidade do contexto provoquem sucessivas "revisões em baixa" para as previsões do futuro da Europa no próximo ano, o gestor garante que os cenários são ainda "positivos". Recorde-se que as estimativas do governo português apontam para um crescimento de 1,3% em 2023, próximas das anunciadas esta terça-feira pelo Conselho de Finanças Públicas (1,2%), mas quase o dobro do valor da análise do FMI (0,7%).