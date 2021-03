Paulo Macedo deixa alerta pós-moratórias: "só apoios podem evitar tsunami de crédito malparado"

Paulo Macedo presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

Paulo Macedo não tem dúvidas, Portugal está a aguentar bem melhor a crise pandémica do que a financeira de 2011 (atualmente só 4% das empresas sentem dificuldades financeiras, contra 13,4% em 2016), até porque os tempos são diferentes, mas os desafios que o país enfrenta com o fim das moratórias trazem sérias preocupações.

O presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos (CGD), admitiu que além da incerteza da duração da pandemia, "para países como a Alemanha o fim da moratórias não é um problema propriamente, mas para países como Itália e Portugal a forma como as abandonamos é um grande desafio".

O gestor e ex-ministro da Saúde do governo de Passos Coelho fez uma longa apresentação, em inglês, sobre os desafios económicos em Portugal no contexto da crise pandémica no seminário online "Investimento, Digitalização e Financiamento Verde: O Caso Português", organizado pelo banco central português e o Banco Europeu de Investimento (BEI) - e falou depois de Mário Centeno e Elisa Ferreira.

Para os próximos tempos e com o fim das moratórias para breve, Macedo pede que haja "o desenho de apoios para setores específicos, sem cash flow". "Não podemos acabar as moratórias sem apoiar setores como turismo e agências de viagens, mas também de áreas culturais e de educação", admite.

Ainda assim, os próximos tempos para os bancos, até pelo fim das moratórias, podem ser complicados. "Em Portugal devemos chegar ao nível que estávamos em 2019 só lá para 2023, enquanto na maior parte dos outros países europeus será já em 2022", adianta o gestor.

PRR com ferramentas bancárias

Naquilo que o líder da CGD, que de acordo com o Ministro das Finanças e com o desejo do próprio deve ver o seu mandato renovado para 2021-2024, chama de "luz ao fundo do túnel", é "fundamental o sucesso do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)". Não só pelo seu tamanho, mas também porque "é necessário fazer com que os projetos certos tenham acesso a estes fundos, será esse um dos maiores desafios para a sociedade portuguesa e para os empreendedores", admite Macedo.

O ex-ministro da Saúde deixa ainda uma sugestão: "uma das coisas que os gestores dos fundos europeus podem aprender com a banca é usar os mecanismos como o fit and proper". Este é um conceito que funciona como uma espécie de teste para determinar a honestidade, responsabilidade, integridade e reputação de uma pessoa, por norma gestor de uma organização, daí que "para ser bem sucedido o PRR deve ser rigoroso".

Banca passou a ser parte da solução

Sobre o setor da banca, admite que depois de ter sido "parte do problema na crise financeira, agora foi parte da solução". Ou seja, desta vez "os bancos estavam preparados com capital e liquidez".

Os riscos para o pós-moratórias existem, embora exista uma melhor liquidez e preparação do que noutras alturas. Macedo admite que numa altura de taxas de jura baixas, de queda do PIB por causa da pandemia (embora menor do que se esperou), "temos de garantir que as empresas certas tenham apoios para não termos um tsunami de crédito malparado (NPL ou non-performing loans).

Apesar dos apoios a chegar às empresas nos próximos anos, "teremos estagnação das receitas dos bancos na Europa porque teremos redução de margens, com baixas de spreads e indexação", com Portugal a chegar a bom porto mais tarde.