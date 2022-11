Paulo Macedo: "Os bancos não têm interesse em taxas de juro muito altas"

Paulo Macedo, CEO da CGD © Carlos Pimentel /Global Imagens

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) assegura que "a banca está mais saudável" e, por isso, será capaz de enfrentar os choques que chegarão no próximo ano com uma eventual recessão. Na conferência Money Conference, Paulo Macedo sublinhou que o malparado em Portugal e na Europa "está nos níveis mais baixos de muitos anos". Defende que o eventual aumento de crédito malparado "vai depender bastante dos níveis das taxas de juro", mas aponta que "os bancos não têm interesse em taxas de juro mais altas".

Sobre o tema de "arrumar a casa", Paulo Macedo referiu que o objetivo do banco "é servir os clientes". Para tal, e ao mesmo tempo acompanhar as mudanças do setor e dos hábitos dos consumidores, vão investir mais de 350 milhões de euros em três anos.

No que toca ao impacto da digitalização no encerramento de mais agências, respondeu que "dependerá sempre dos clientes" que cada vez mais procuram os serviços digitais. Mais de 80% das nossas transações são feitas fora das nossas agências, e quando houver euro digital a maior parte das agências perde com certeza razão de ser".