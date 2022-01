Paulo Portas: Endemia mais perto ajudará a recuperar 2022

© DR

Conforme se avança no conhecimento da covid, vão melhorando as perspetivas de recuperação e como tal 2022 prevê-se mais risonho do que o último ano, mesmo porque se está mais perto de chegar a uma fase de endemia.

Criticando as teorias da conspiração que estão na origem dos negacionismos em relação às vacinas e à própria pandemia, no encontro na CCIP, Paulo Portas sublinhou as esperadas melhorias tanto do ponto de vista de saúde pública como do ponto de vista económico, demonstrando com números os efeitos que estes movimentos têm nas economias e destacou "a importância da aliança entre capital e ciência, investigação e indústria".

A evolução das taxas de inflação em todo o mundo foi um dos temas focados com mais relevância pelo vice-presidente da CCIP, que alertou para a escalada a pique dos preços: "Mais inflação do que estávamos habituados a ter traz consequências sobre as taxas de referência dos bancos centrais, o que vai reconvocar as questões das dívidas públicas, corporativas e familiares à escala global e nacional", concluiu Portas, lamentando que o tema não tenha sido devidamente focado na campanha eleitoral.

Sobre a recuperação económica, Paulo Portas destaca a "impressionante evolução da economia irlandesa", que recuperou logo em 2020 os níveis registados em 2019, e a aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência em Portugal que deveria ter "uma chaveta inversa àquela que tem: dois terços para o privado, um terço para modernizar a administração pública". Recomenda, ainda assim, que, seja qual for o resultado das eleições, Portugal não deve perder tempo em "revisões dos planos" porque a reabertura do processo em Bruxelas seria sempre limitada e o tempo de execução é curto.

No que respeita ao contexto internacional, o antigo vice-primeiro-ministro destacou a situação nos Estados Unidos e o bloqueio político e legislativo gerador de tensões, a par - do outro lado do mundo - da evolução do nacionalismo chinês e da questão de Taiwan como principais temas que vão influenciar o decorrer do ano. Não menos importante será, acredita o vice-presidente da CCIP, o extremismo ideológico que vem ganhando terreno na América Latina e o crescimento previsto com a entrada em vigor do acordo de comércio continental em África.

Por fim, Paulo Portas deixou referências específicas às eleições em Angola, França e Hungria, que se realizarão neste ano e merecem atenção, e um aviso: "Tratar bem as defesas a nível tecnológico" é essencial, num momento em que "o crescimento dos resgates pagos tem aumentado de uma forma impressionante. O mundo tem de reconstruir defesas para esta nova forma de criminalidade", defendeu.